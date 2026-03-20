'युद्ध केवल स्वार्थ और वर्चस्व...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को दुनिया में बढ़ते संघर्षों को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आज जो टकराव और युद्ध देखने को मिल रहे हैं, उनकी असली वजह स्वार्थ और वर्चस्व की होड़ है. जब तक लोग अपने हितों से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे, तब तक शांति कायम करना मुश्किल रहेगा. नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने जोर दिया कि स्थायी शांति का रास्ता एकता, अनुशासन और धर्म के पालन से होकर गुजरता है. उनके मुताबिक, केवल बाहरी समझौते या समझाइश से शांति नहीं आती, बल्कि इसके लिए समाज के भीतर मूल्यों का होना जरूरी है.

आरएसएस चीफ ने यह भी कहा कि पिछले करीब 2,000 वर्षों में दुनिया ने संघर्षों को सुलझाने के लिए कई तरह के विचार और प्रयोग किए, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सफल हो पाए. भागवत के अनुसार, अब समय आ गया है कि मानवता ऐसे रास्ते अपनाए जो वास्तव में स्थायी शांति की ओर ले जाएं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख ने शहर में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर की नींव रखने के बाद आयोजित एक सभा में मौजूदा वैश्विक और सामाजिक हालात पर खुलकर अपनी बात रखी. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भी समाज में धार्मिक असहिष्णुता, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और ऊंच-नीच जैसी सोच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

मौजूदा समय अस्थिर दौर से गुजर रही है दुनिया

उन्होंने दुनिया की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व इस समय अस्थिर दौर से गुजर रहा है. चारों ओर जो हालात बन रहे हैं, वे चिंताजनक हैं. उनके अनुसार, दुनिया में हो रहे युद्धों के पीछे असली कारण स्वार्थ और वर्चस्व की लड़ाई है. उन्होंने कहा, “जब तक इंसान की सोच में स्वार्थ रहेगा, तब तक टकराव और संघर्ष खत्म नहीं होंगे.' अपने संबोधन में उन्होंने समाज को एकजुट रहने और इन चुनौतियों से मिलकर निपटने का संदेश भी दिया. संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में भारत की सोच और वैश्विक भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारत की मूल भावना हमेशा से मानवता और सद्भाव की रही है.

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कुछ देश दुनिया को अस्तित्व की लड़ाई और...

संघ प्रमुख ने तुलना करते हुए कहा कि जहां कुछ देश दुनिया को ‘अस्तित्व की लड़ाई’ और ‘योग्यतम की उत्तरजीविता’ के नजरिए से देखते हैं, वहीं भारत का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज की दुनिया को संघर्ष नहीं, बल्कि आपसी सद्भाव और शांति की जरूरत है. मौजूदा वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में बार-बार विभिन्न देशों से यह आवाज उठ रही है कि इन हालात को खत्म करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है.

पूरी सृष्टि एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैः मोहन भागवत

संघ प्रमुख के मुताबिक, इसकी वजह यह है कि विश्व समुदाय भारत की प्रकृति और उसके शांतिपूर्ण मूल्यों को अच्छी तरह समझता है. यही कारण है कि जब भी शांति और संतुलन की बात आती है, तो दुनिया की नजर भारत की ओर जाती है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा हमेशा से यह सिखाती रही है कि पूरी सृष्टि एक-दूसरे से जुड़ी हुई है और मूल रूप से एक ही है. उन्होंने बताया कि अब आधुनिक विज्ञान भी धीरे-धीरे इसी निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है, जहां सबके बीच आपसी संबंध को समझा जा रहा है. भागवत ने इस बात पर भी खास जोर दिया कि धर्म केवल किताबों या शास्त्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए. उनके अनुसार, असली धर्म वही है जो इंसान के आचरण और व्यवहार में दिखाई दे. जब तक हमारे जीवन में उसके मूल्य नहीं उतरते, तब तक उसका वास्तविक अर्थ अधूरा रहता है.