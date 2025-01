सूखे चावल खाकर धूप में रहने से भोजन नहीं बनता... 26 जनवरी पर RSS प्रमुख भागवत ने क्या समझाया?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 26 जनवरी पर कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एकजुटता सद्भाव से रहने की कुंजी है. भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी शहर के एक कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रध्वज फहराया. इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी को दबाया नहीं जाना चाहिए और सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस एक उत्सव के साथ-साथ राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर भी है. भागवत ने कहा, 'विविधता के कारण भारत के बाहर संघर्ष हो रहे हैं. हम विविधता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं. आपकी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए. यदि आप जीना चाहते हैं, तो आपको एकजुटता से जीना चाहिए. यदि आपका परिवार दुखी है, तो आप खुश नहीं रह सकते.'

Watch: RSS Chief Mohan Bhagwat says, "When Dr Babasaheb Ambedkar gave us the Constitution, he made two speeches, in one of which he explained in a sentence, 'Bandhubhav hi Dharm hai.' How does society function? It functions based on mutual goodwill. Nature gives diversity..."

भागवत ने ज्ञान और समर्पण से काम करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘उद्यमशील होना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको हमेशा ज्ञान के साथ अपना काम करना चाहिए. बिना सोचे-समझे किए गए किसी भी काम का फल नहीं मिलता बल्कि ऐसा काम परेशानी पैदा करता है.’

Watch: RSS Chief Mohan Bhagwat says, "...The world is advanced in technology but lacks spirituality. Spirituality in the world is stuck in rituals and food habits, but in India, spirituality has always been above all else. By living this truth in our daily lives, we must show the…

