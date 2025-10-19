Advertisement
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... संघ प्रमुख मोहन भागवत का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बड़ा बयान

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आजादी के बाद देश की शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है. भागवत ने कहा, 'हमारी शिक्षा भारतीय पद्धति से नहीं हुई. हमें एमकेएस में मैकाले ज्ञान पद्धति से शिक्षा मिली. हमारी उत्पत्ति, आधार और ज्ञान प्राप्ति हेतु हमारी बुद्धि का निर्माण इसी प्रकार हुआ.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 19, 2025, 02:40 PM IST
RSS Chief Mohan Bhagwat: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आजादी के बाद देश की शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है. भागवत ने कहा, 'हमारी शिक्षा भारतीय पद्धति से नहीं हुई. हमें एमकेएस में मैकाले ज्ञान पद्धति से शिक्षा मिली. हमारी उत्पत्ति, आधार और ज्ञान प्राप्ति हेतु हमारी बुद्धि का निर्माण इसी प्रकार हुआ. पहले कहा गया हम उपनिवेशित थे. जबकि हम भारतीय हैं, लेकिन अपने मन और बुद्धि में हम विदेशी बन गए. हमें उस विदेशी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना होगा, तभी हम अपनी ज्ञान परंपरा तक पहुंचकर उसका महत्व समझ पाएंगे'.

प्रगति का रहस्य समझने की जरूरत: भागवत

अपने संबोधन में भागवत ने आगे ये भी कहा, 'इस बीच, यदि शेष विश्व ने कुछ प्रगति की है, तो हमें उनकी प्रगति का रहस्य समझना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए. हमें जो अच्छा है उसे स्वीकार करना चाहिए और जो अनुपयोगी है उसे त्यागना चाहिए. अनप्रोडक्टिव लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है.'

ये भी पढ़ें- बैंकाक में उंगली जितनी गन लेकर हिंदी में गाली बक रहा था... देश का नाम खराब कर दिया

भारत ने धर्म का प्रचार किया धर्मांतरण नहीं: भागवत

ऐसे ही एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख भागवत ने कहा, 'प्राचीन भारतीय दुनिया भर में संस्कृति और विज्ञान फैलाने गए, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर विजय या धर्म परिवर्तन नहीं किया. 'आर्य युग विषय कोश' के लोकार्पण पर उन्होंने कहा कि भारत को आतताइयों ने लूटा पर अंतिम आक्रमण मनोवैज्ञानिक था जिसने भारतीयों का आत्मविश्वास छीना'.

ये भी पढ़ें- सबको एकसाथ भगाओ... जिन्होंने आपके देश अमेरिका को संवारा, उन भारतीयों से इतनी नफरत क्यों

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Mohan Bhagwat

