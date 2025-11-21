Advertisement
trendingNow13013595
Hindi Newsदेश

'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत

भारत में माओवाद के खिलाफ अहम ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कई नक्सली भी सरेंडर कर मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं. ऐसे में आरएसएस चीफ ने अहम बात कही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत

Mohan Bhagwat on Maoism: आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने शुक्रवार 21 नवंबर को मणिपुर (Manipur) के इंफाल (Imphal) में आदिवासी नेताओं के साथ एक मीटिंग के दौरान सामाजिक एकता की अपील की, और दोहराया कि संगठन "पूरी तरह से समाज को मजबूत करने के लिए समर्पित है". 

मणिपुर दौरे पर क्या कहा?
मई 2023 में मैतेई-कुकी संघर्ष (Meitei-Kuki conflict) शुरू होने के बाद से अपने 3 दिन के मणिपुर दौरे के दूसरे दिन, भागवत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) किसी के खिलाफ नहीं है; ये समाज को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए बना है." उन्होंने आगे कहा कि संघ न तो राजनीति में शामिल होता है और न ही किसी संगठन को रिमोट-कंट्रोल करता है.

"समाज ने मन बना लिया"
भारत में माओवाद के खत्म होने पर बोलते हुए, RSS चीफ ने कहा, "नक्सलवाद अपने सबसे ऊंचे लेवल पर था; ये खत्म हुआ है या नहीं? यह क्यों खत्म हुआ? ये इसलिए खत्म हुआ क्योंकि समाज ने मन बना लिया था कि बहुत हो गया और इसे अब और नहीं चलने देंगे. समाज चुप नहीं रहा; समाज उन ताकतों के साथ एकजुट हो गया जो इस खतरे के खिलाफ लड़ रही थीं. इससे ताकतों को बढ़ावा मिला, और नक्सलियों को काबू में किया गया."

Add Zee News as a Preferred Source

हिडमा की हुई थी मौत
उनका ये बयान आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में सेना के साथ मुठभेड़ में टॉप माओवादी कमांडर मादवी हिडमा (Madvi Hidma) के मारे जाने के कुछ ही दिनों बाद आया है. केंद्र ने देश से माओवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च, 2026 की डेडलाइन तय की है. आदिवासी नेताओं द्वारा उठाए गए मामलों पर, उन्होंने कहा कि उनके मुद्दे राष्ट्रीय चिंताएं हैं और उन्होंने आत्मनिर्भरता और संवैधानिक ढांचे के अंदर समाधान पर जोर दिया.

उन्होंने कहा, "परिवार के मुद्दों को परिवार के अंदर ही सुलझाना चाहिए. बातचीत एकता पर आधारित होनी चाहिए, न कि कॉन्ट्रैक्ट वाली सौदेबाजी पर," उन्होंने ये भी बताया कि कई क्षेत्रीय मुद्दों और बंटवारे की ऐतिहासिक जड़ें कॉलोनियल नीतियों में हैं. उन्होंने आदिवासी नेताओं से स्थानीय परंपराओं, भाषाओं और लिपियों पर गर्व करने और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी स्वदेशी जीवनशैली अपनाने की भी अपील की.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Mohan Bhagwatrss

Trending news

कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
Today Latest Hindi News
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
DNA
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
TMC विधायक का 6 दिसंबर को 'नई बाबरी' बनाने का ऐलान, BJP बोली- हम भी बनाएंगे मंदिर
DNA
TMC विधायक का 6 दिसंबर को 'नई बाबरी' बनाने का ऐलान, BJP बोली- हम भी बनाएंगे मंदिर
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
Delhi blast
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
Tejas Plane Crash News
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
DND flyway
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
BMC elections
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
Oath Taking In India
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD