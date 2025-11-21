'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत

भारत में माओवाद के खिलाफ अहम ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कई नक्सली भी सरेंडर कर मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं. ऐसे में आरएसएस चीफ ने अहम बात कही है.
Mohan Bhagwat on Maoism: आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने शुक्रवार 21 नवंबर को मणिपुर (Manipur) के इंफाल (Imphal) में आदिवासी नेताओं के साथ एक मीटिंग के दौरान सामाजिक एकता की अपील की, और दोहराया कि संगठन "पूरी तरह से समाज को मजबूत करने के लिए समर्पित है".
मणिपुर दौरे पर क्या कहा?
मई 2023 में मैतेई-कुकी संघर्ष (Meitei-Kuki conflict) शुरू होने के बाद से अपने 3 दिन के मणिपुर दौरे के दूसरे दिन, भागवत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) किसी के खिलाफ नहीं है; ये समाज को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए बना है." उन्होंने आगे कहा कि संघ न तो राजनीति में शामिल होता है और न ही किसी संगठन को रिमोट-कंट्रोल करता है.
"समाज ने मन बना लिया"
भारत में माओवाद के खत्म होने पर बोलते हुए, RSS चीफ ने कहा, "नक्सलवाद अपने सबसे ऊंचे लेवल पर था; ये खत्म हुआ है या नहीं? यह क्यों खत्म हुआ? ये इसलिए खत्म हुआ क्योंकि समाज ने मन बना लिया था कि बहुत हो गया और इसे अब और नहीं चलने देंगे. समाज चुप नहीं रहा; समाज उन ताकतों के साथ एकजुट हो गया जो इस खतरे के खिलाफ लड़ रही थीं. इससे ताकतों को बढ़ावा मिला, और नक्सलियों को काबू में किया गया."
हिडमा की हुई थी मौत
उनका ये बयान आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में सेना के साथ मुठभेड़ में टॉप माओवादी कमांडर मादवी हिडमा (Madvi Hidma) के मारे जाने के कुछ ही दिनों बाद आया है. केंद्र ने देश से माओवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च, 2026 की डेडलाइन तय की है. आदिवासी नेताओं द्वारा उठाए गए मामलों पर, उन्होंने कहा कि उनके मुद्दे राष्ट्रीय चिंताएं हैं और उन्होंने आत्मनिर्भरता और संवैधानिक ढांचे के अंदर समाधान पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, "परिवार के मुद्दों को परिवार के अंदर ही सुलझाना चाहिए. बातचीत एकता पर आधारित होनी चाहिए, न कि कॉन्ट्रैक्ट वाली सौदेबाजी पर," उन्होंने ये भी बताया कि कई क्षेत्रीय मुद्दों और बंटवारे की ऐतिहासिक जड़ें कॉलोनियल नीतियों में हैं. उन्होंने आदिवासी नेताओं से स्थानीय परंपराओं, भाषाओं और लिपियों पर गर्व करने और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी स्वदेशी जीवनशैली अपनाने की भी अपील की.
