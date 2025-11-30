भागवत चिंतन: भाषाएं भूल रहे भारतीय और साधु कर रहे अंग्रेजी में बात, संघ प्रमुख की चिंता कितनी जायज है?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय से संघ प्रमुख प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है. अपने बयान में उन्होंने कहा है कि एक समय था जब संस्कृत संचार का प्रमुख माध्यम हुआ करती थी. आज अमेरिकी प्रोफेसर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, जबकि वास्तव में हमें ही दुनिया को संस्कृत पढ़ानी चाहिए थी. आज कई बच्चे संस्कृत के बुनियादी शब्द भी नहीं जानते और घर पर अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिश्रण बोलते हैं.

भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं: भागवत

भागवत ने आगे कहा, 'स्थिति यहां तक बिगड़ चुकी है कि कुछ भारतीय अपनी भारतीय भाषाओं के बार में भी नहीं जानते है. अगर हम घर पर अपनी भाषा ठीक से बोलें, तो परिस्थितियां सुधर सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते. आजकल तो साधु-संत भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं. हालांकि यह बात समझ में आती है, लेकिन यह भाषा के प्रति हमारे नजरिए में हुए बदलाव का भी संकेत देती है.'

गंभीर विषय उठाते हैं भागवत

मोहन भागवत देश के सामने मौजूद चुनौतियों को मुखर होकर बताते हैं. राष्ट्रवाद, सनातन और हिंदुत्व को लेकर जागरूक करने वाले भागवत भारत के हिंदुत्व और देश विरोधियों के नैरेटिव दोनों के बारे में बताते हैं. मोहन भागवत ने भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अंग्रेजी में कई अवधारणाओं का अनुवाद करना मुश्किल है.

'कल्पवृक्ष का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे?'

भागवत ने ये भी कहा, 'संत ज्ञानेश्वर समाज की बेहतर समझ के लिए भगवद गीता के ज्ञान को मराठी में लाए. अब समस्या यह है कि अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्दों की कमी है जो हमारी भाषाओं में व्यक्त विचारों या अवधारणाओं की गहराई और सार को पकड़ सकें. अपने संबोधन में भागवत ने आगे सनातनी मान्यताओं में पौराणिक कथा में बताए गए इच्छापूर्ति करने वाले कल्पवृक्ष का उल्लेख भी किया. भागवत ने कहा- 'आप कल्पवृक्ष का अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अवधारणाओं का विदेशी भाषा में अनुवाद करना आसान नहीं होता, उसकी अपनी सीमाएं हैं. ये उदाहरण बताते हैं कि भारतीय भाषाओं को संरक्षित करना आवश्यक है'.

