Advertisement
trendingNow12944833
Hindi Newsदेश

देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने कही बहुत बड़ी बात, जानें इसके मायने?

Mohan Bhagwat Speech on 100yr celebrations of RSS: स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का विजयादशमी समारोह गुरुवार 2 अक्‍टूबर 2025 को नागपुर के रेशमबाग में आयोजित किया गया. इस मौके पर  संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत बड़ी कही है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 02, 2025, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने कही बहुत बड़ी बात, जानें इसके मायने?

Mohan Bhagwat Speech: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है. विजयदशमी के दिन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और तब से संघ विजयादशमी उत्सव मानता चला आ रहा है. यह साल संघ का शताब्दी है. जिसको लेकर नागपुर के रेशमबाग के मैदान में एक बहुत भव्य समारोह आयोजित किया गया. इसमें लगभग 21000 स्वयंसेवकों की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भारत को फिर से आत्मस्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है.

भागवत के कहने का क्या है असली मायने, खुद ही बताया
उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चले विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी देशी प्रणालियां नष्ट हो गई थीं, जिन्हें अब समय के अनुसार, समाज और शिक्षा प्रणाली के भीतर दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि भारत को फिर से आत्मस्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है. डॉ. भागवत ने स्पष्ट कहा, "हमें ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना होगा जो इस कार्य को कर सकें. इसके लिए सिर्फ मानसिक सहमति नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है. यह बदलाव किसी भी सिस्टम के बिना संभव नहीं है और संघ की शाखा यही एक मजबूत व्यवस्था है जो ये कार्य कर रही है."

संघ प्रयोगशाला है
उन्होंने बताया कि शाखा केवल शारीरिक अभ्यास की जगह नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण और समाज में सकारात्मक आदतों के निर्माण की प्रयोगशाला है. भागवत ने कहा, "सौ वर्षों से संघ के स्वयंसेवक इस व्यवस्था को हर परिस्थिति में चलाते आ रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे. स्वयंसेवकों को चाहिए कि वे नित्य शाखा के कार्यक्रमों को पूरी श्रद्धा से करें और अपने आचरण में परिवर्तन लाने की साधना करें."

Add Zee News as a Preferred Source

समाज की उन्नति के लिए कौन जिम्मेदार?
उन्होंने यह भी कहा कि समाज की उन्नति के लिए सिर्फ व्यवस्थाएं जिम्मेदार नहीं होतीं, बल्कि परिवर्तन की असली शक्ति समाज की इच्छाशक्ति में होती है. इसलिए व्यक्तिगत सद्गुणों, सामूहिकता और सेवा भावना को समाज में फैलाने का कार्य संघ कर रहा है. भागवत ने कहा, "संपूर्ण हिंदू समाज का संगठित, शील संपन्न बल इस देश की एकता, अखंडता, विकास और सुरक्षा की गारंटी है. हिंदू समाज ही इस देश के लिए उत्तरदायी समाज है और यह सर्व-समावेशी समाज है." उन्होंने भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम' की परंपरा को याद दिलाते हुए कहा कि यह उदार और समावेशी विचारधारा ही भारत की ताकत है और इस विचार को दुनिया तक पहुंचाना हिंदू समाज का कर्तव्य है.

संघ देश बनाने के संकल्प के मार्ग पर चल रहा
संघ, संगठित कार्यशक्ति के द्वारा भारत को वैभव संपन्न और धर्म के मार्ग पर चलने वाला देश बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रहा है. विजयादशमी के पावन अवसर पर उन्होंने सीमोल्लंघन की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा, "आज की देश-काल-परिस्थिति को देखते हुए हमें अपने पूर्वजों के बताए कर्तव्य को निभाते हुए साथ मिलकर एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ना होगा." संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर भागवत ने बताया कि इसका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण को देशव्यापी बनाना और पंच परिवर्तन कार्यक्रम को समाज में लागू करना है. (इनपुट आईएएनएस से)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Mohan Bhagwat

Trending news

देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
india pakistan news
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
;