'लड़ाई हमेशा के लिए नहीं होती', PAK-चीन पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बताया कब शुरू होनी चाहिए बातचीत

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस' (IIMUN) की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर Gen Z से सीधा संवाद किया. मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ जारी तनाव, सीमा विवाद, आतंकवाद और भारत की कूटनीतिक नीति पर बड़ा बयान दिया है.
पड़ोसी देशों के साथ बातचीत बंद होने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि युद्ध या संकट के समय देश को अपनी सरकार और सेना के फैसलों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा होना चाहिए. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि संघर्ष की वजह से रिश्ते अस्थायी रूप से 'होल्ड' पर जाते हैं, स्थायी रूप से खत्म नहीं होते.
जब उनसे सवाल किया गया कि हमारे बगल में दो देश हैं, पाकिस्तान और चीन. जब लड़ाई होती है, तो हम इनसे बातचीत बंद कर देते हैं?
जवाब: मोहन भागवत ने कहा कि 'लड़ाई के समय हमें सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन जब एक बार लड़ाई खत्म हो जाए, तो बातचीत का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि लड़ाई परमानेंट नहीं होती, यह समय की बात है. हालांकि, राजनीति इससे अलग है, लेकिन हमें सोचना होगा कि मानवता ही एक चीज है, जो सबसे बड़ी है.'
सवाल: आज की तारीख में सिविल सोसाइटी को चीन-पाकिस्तान के लोगों से संबंध रखने चाहिए?
जवाब: भागवत ने कहा कि लड़ाई के समय यह नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आतंकवाद जुड़ा होता है. इसलिए हमें सरकार के साथ जाना चाहिए. संघर्ष केवल सीमा पर सेना का युद्ध ही नहीं है, बल्कि आतंकवाद भी एक तरह का युद्ध है. यह केवल कट्टरपंथी समूहों का आतंकवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोच और 'हजार घाव' देने की सोची-समझी नीति काम कर रही है. यह एक छिपा हुआ युद्ध है और हमें इसे उसी तरह से लेना होगा.'
मोहन भागवत ने आगे कहा कि 'जब एक बार लड़ाई खत्म हो जाए, तो बातचीत का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि लड़ाई परमानेंट नहीं होती, यह समय की बात है. हालांकि, राजनीति इससे अलग है, लेकिन हमें सोचना होगा कि मानवता ही एक चीज है, जो सबसे बड़ी है.'
भागवत ने याद दिलाया कि 100 साल पहले तक पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था. इस ऐतिहासिक सच्चाई को नहीं भुलाया जा सकता और वहां के आम नागरिक पूरी तरह से हमारे दुश्मन नहीं हैं. चीन को लेकर उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 2,000 वर्षों से भारत ने चीन को मानवीय मूल्य, संस्कृति और जीवन-विचार दिए हैं.