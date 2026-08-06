/Gen-Z प्रदर्शन करने से एंटी नेशनल नहीं हो गए, वो हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त: मोहन भागवत

Mohan Bhagwat Gen Z interaction: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टु यूनाइटेड नेशन्स' की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर के युवाओं से सीधा संवाद किया. IIMUN के फाउंडर ऋषभ शाह के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 'Gen-Z देशविरोधी नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त हैं. 'Gen Z की बात करें तो हाल ही में जो शिकायतें सामने आई हैं, वे बिना किसी वजह के नहीं हैं. भारत की शिक्षा प्रणाली में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और इसीलिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जब भी कोई चिंता सामने आए, तो बातचीत होनी चाहिए.'
मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन भी बातचीत (डायलॉग) का ही एक तरीका है. उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी बिना तर्क के कोई बात स्वीकार नहीं करती, इसलिए उससे संवाद और 'शास्त्रार्थ' की जरूरत है, न कि उसे खारिज करने की.
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 'दुनिया को जोड़ने में युवाओं की भूमिका और भारतीय तरीका' विषय पर बात की. उन्होंने कहा कि मैं आंख बंद करके जेन जी पर भरोसा करता हूं. 'मुझे जेन जी के बारे में अनुभव है, जब हम जेन जी थे तो हमारे पीढ़ी की स्वभाव था हम बात मानते थे सवाल नहीं करते थे. अब जेन जी अल्फा सवाल सवाल पूछते हैं.
छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों को 'देशविरोधी' कहे जाने के सवाल पर मोहन भागवत ने कहा 'अगर Gen Z (नई पीढ़ी) प्रदर्शन कर रही है, तो वे देशविरोधी नहीं हैं, वे हमारे अपने लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी हैं. मैं यह नहीं मानता कि Gen Z देशविरोधी है, मुझे लगता है कि यह नई पीढ़ी Gen Z और Gen Alpha हमारी मौजूदा पीढ़ी से कहीं अधिक ईमानदार है, देशभक्ति और सेवा की सच्ची और ईमानदार अपील उन पर असर करती है.'
दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि 'विरोध प्रदर्शन भी संवाद (बातचीत) का ही एक तरीका है. हम यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं और अगर हम एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाते हैं, तो यह अच्छी बात है, वरना बहस जारी रहेगी. यदि आपको या मुझे किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उसका समाधान आपके या मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी हल नहीं निकल रहा है, तो मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं. मैं कह सकता हूं कि मैं आपको वहां लाऊंगा और इसे हल करने के लिए कहूंगा, क्योंकि यह जरूरी है.'
लोकतंत्र और सहमति पर पर मोहन भागवत ने कहा कि 'लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन भी सर्वसम्मति (आम सहमति) बनाने का एक तरीका है. जब कई तरह के विचार एक साथ आते हैं, तो चर्चाओं के बाद एक सहमति बनती है. वह चर्चा संवाद के माध्यम से हो सकती है, हालांकि, कई कारणों से यदि किसी चिंता या बात को सुना नहीं जाता है, तो व्यक्ति आंदोलन का रुख कर सकता है, लेकिन यह सभी कदम आम सहमति बनाने के लिए उठाए जाने चाहिए, न कि समाज में विभाजन (फूट) पैदा करने के लिए.'
मुंबई में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ऐसी घटनाओं के पीछे के बुनियादी कारणों को समझने की जरूरत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है और संभवतः किसी के पास भी इसकी पूरी तस्वीर नहीं होगी, इसलिए बिना पूरी बात जाने कोई टिप्पणी करना सही नहीं है, हालांकि, भागवत ने यह भी जोर देकर कहा कि समस्या कहां है, इसे जानने और सुधार करने के लिए पूरे मामले की सही तरीके से जांच-पड़ताल होना बेहद जरूरी है.
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा 'ये मामले,ये क्यों हुए, क्या हुआ? हमें इनकी जड़ तक जाना होगा. इसके लिए जरूरी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद आपके पास भी पूरी जानकारी नहीं होगी, लेकिन समस्या कहां है, यह पता लगाने के लिए इसकी जांच करना जरूरी है. अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या हुआ या क्यों हुआ, क्योंकि सच कहूं तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है.
मोहन भागवत ने कहा 'महिलाओं की भागीदारी के बारे में सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में यह तय है कि उन्हें आगे आना चाहिए. उन्हें समान अधिकार मिलें, उन्हें बराबरी का हक मिले.
शिक्षण संस्थानों की दुर्दशा पर पर भागवत ने साफ किया कि 'शिक्षा कमर्शियल बिजनेस नहीं है, वह सर्वसुलभ हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. ऐसा किसी ने नहीं कहा कि सरकार ही पूरी शिक्षा चलाए, हमें भी सहयोग करना होगा, तभी सुधार होगा. बाद में पाठ्यक्रम की बात आनी चाहिए.
सेम-सेक्स मैरिज पर के सवाल पर उन्होंने कहा 'चल रहे सिस्टम को छेड़ा जाए, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, अगर आप नया सिस्टम ला रहे हैं, तो पहले सोसाइटी को उसके लिए तैयार करना होगा.
भागवत से सवाल किया गया कि 'शिक्षा और नौकरी में रिजर्वेशन लागू है. अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह आज तक चलता जाएगा, जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव होता है?
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इसका सीधा आंसर नहीं दूंगा. आपको अंबेडकर जी की सोच को फॉलो करना होगा. सामाजिक भेदभाव चलता रहेगा, जब तक रिजर्वेशन रहेगास इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए. इससे समाज में भेदभाव बनता है, इससे एकता नहीं आती.