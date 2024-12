Owaisi: 'जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उनको पैसा देंगे क्या', भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बिहार में भी नाराजगी

Bhagwat Three Children Statement: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर परिवार में कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए. उन्होंने कहा कि जनसंख्या में गिरावट समाज के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकती है. भागवत ने जनसांख्यिकी विज्ञान का हवाला देते हुए कहा, "अगर किसी समुदाय की प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है, तो वह समाज अपने आप समाप्त हो जाता है. इसे किसी बाहरी खतरे की जरूरत नहीं होती. कई भाषाएं और समाज इसी वजह से खत्म हो गए. इसलिए हमारी जनसंख्या 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए."

जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए

भागवत ने यह भी कहा कि भारत की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में बनी थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी समुदाय की जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि "चूंकि कोई अंशों में बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए परिवार में कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए."

तीन बच्चे होंगे तो क्या देंगे?

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा, "मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि अगर लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो वह उन्हें क्या देंगे? क्या वह हर बच्चे के लिए 1500 रुपये बैंक खाते में डालेंगे? क्या इसके लिए कोई योजना लेकर आएंगे?" ओवैसी ने भागवत के बयान पर तंज कसते हुए कहा, "जब वह अपने करीबी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस योजना को भी लागू कर सकते हैं."

#WATCH | Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra: On RSS Chief Mohan Bhagwat's statement, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "I want to ask Mohan Bhagwat, what will he give people for giving birth to more children. Will he give Rs 1500 into the bank accounts of those who give… pic.twitter.com/DFqAcT0ml3

