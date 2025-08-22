Khelo India: शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम

Khelo India Water sports: जम्मू-कश्मीर के 80 लाख युवा जम्मू-कश्मीर खेल परिषद से जुड़े हैं. J&K में स्थापित खेलो इंडिया केंद्र, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से नई प्रतिभाओं की पहचान करके क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं. ये सेंटर ट्रेनिंग और मदद प्रदान करते हैं, जिससे एथलीटों को स्किल डेवलप करने के साथ-साथ बड़े कंपटीशन के लिए तैयार होने में मदद मिलती है.
Trending Photos
Khelo India Water games: श्रीनगर में पार्ट टाइम शिकारा चलाने वाले 17 साल के मोहसिन अली कंद ने डल झील में आयोजित पहले 'खेलो इंडिया' नेशनल वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव में गोल्ड मैडल जीता. खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्ट में पुरुषों की 1000 मीटर कयाकिंग स्पर्धा में गोल्ड जीतकर, मोहसिन एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं. मोहसिन की कहानी इमोशनल करने वाली है, क्योंकि वो एक तरखान के बेटे हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण करने यानी अपनी ट्रेनिंग के लिए जरूरी प्रोटीन युक्त फूड का खर्च उठाने के लिए स्कूल के बाद डल झील पर पार्ट टाइम शिकारा चलाते हैं. महज सात साल की उम्र में वाटर स्पोर्ट्स का ककहरा सीखने की शुरुआत करते हुए जम्मू-कश्मीर कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन से ट्रेनिंग हासिल की.
सुविधा संपन्न खिलाड़ियों को हराया
आर्थिक कठिनाइयों और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सीमित भागीदारी के बावजूद, मोहसिन की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इस जीत तक पहुंचाया और उन्होंने 26 अनुभवी और अच्छी तरह से सुसज्जित प्रतियोगियों को हराया. मोहसिन ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के उद्घाटन समारोह में जम्मू और कश्मीर के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता. मोहसिन अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के सहयोग और अपनी कोच, पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीट और ओलंपिक जज, बिलकिस मीर के मार्गदर्शन को देते हैं. मोहसिन का सपना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना.
ये भी पढ़ें- भारत पर किन 3 स्थितियों में और कहां परमाणु हमला कर सकता है पाकिस्तान? नवाज शरीफ के करीबी ने बताया
मोहसिन अली ने कहा, 'मैं चैंपियनशिप जीतकर बहुत खुश हूं. मैं 2017 से प्रशिक्षण ले रहा हूं और बिल्किस मैम ने मुझे हर समय सहयोग दिया है. मैंने 1000 मीटर कयाक रेस में स्वर्ण पदक जीता है. इस रेस में ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण लिया था. बिलकिस मैम ओलंपिक में निर्णायक मंडल और वाटर स्पोर्ट्स प्रशिक्षक भी रही हैं और उन्होंने मेरी बहुत मदद की है. प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन इसके बावजूद मैं जीत गया, मैं ओलंपिक खेलना चाहता हूं और भारत के लिए पदक जीतना चाहता हूं.'
FAQ-
सवाल- कोच ने जीत पर क्या कहा?
जवाब- मोहसिन की कोच बिलकिस मीर हैं. मीर भारतीय कैनोइंग और कयाकिंग का जानामाना चेहरा और ओलंपिक जज रह चुकी हैं. मीर ने मोहसिन अली को खेलो इंडिया में गौरव हासिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मोहसिन ने 7 साल की उम्र में उनके मार्गदर्शन में कयाकिंग सीखना शुरू किया. बिलकिस मीर ने कहा, मोहसिन का गोल्ड मैडल कश्मीर घाटी के कई युवाओं को प्रेरित करेगा. मोहसिन ने इंटरनेशल कोच से ट्रेनिंग ले चुके प्रतिभागियों को हराया. उम्मीद है मोहसिन इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए मैडल जीतेंगे.
सवाल - खोलो इंडिया पहल का मकसद क्या है?
जवाब- कश्मीरी युवाओं को खेलों से जोड़ने और खेलो इंडिया का मंच प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल ने आज कश्मीरी युवाओं की तस्वीर बदल दी है. जम्मू-कश्मीर के 80 लाख युवा जम्मू-कश्मीर खेल परिषद से जुड़े हैं. केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित खेलो इंडिया केंद्र, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से, नई प्रतिभाओं की पहचान करके, क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं. ये केंद्र संरचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करते हैं, जिससे युवा एथलीटों को अपने कौशल विकसित करने और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने में मदद मिलती है. डल झील पर आयोजित पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्ट स्थानीय युवाओं को जल क्रीड़ाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.