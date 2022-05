Monkeypox: मंकीपॉक्स की जांच के लिए लॉन्च हुई नई RT-PCR किट, घर बैठे कर सकेंगे अपना टेस्ट

Monkeypox New Testing Kit: दुनिया में फैल रही मंकीपॉक्स (Monkeypox) बीमारी का भारत में अब तक कोई केस सामने नहीं आया है, फिर भी सरकार मामले में सतर्क है. इसी बीच भारत की एक कंपनी ने इस बीमारी की जांच के लिए नई टेस्टिंग किट लॉन्च की है.