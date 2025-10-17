Advertisement
trendingNow12966185
Hindi Newsदेश

न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर

Climate Change: वर्ष 2025 के मानसून सीजन ने भारत में भारी तबाही मचाई. इस साल देश के 45% हिस्से में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई. विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार की तीव्र वर्षा का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, न कि अल नीनो या ला नीना जैसी प्राकृतिक जलवायु घटनाएं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI
AI

Monsoon 2025: वर्ष 2025 का दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत के लिए एक चेतावनी बनकर आया था. क्लाइमेट ट्रेंड्स के विश्लेषण के अनुसार, इस साल मानसून का समापन दीर्घावधि औसत (LPA) की 108% वर्षा के साथ हुआ जिसमें देश के 45% हिस्से में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की तीव्र वर्षा का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, न कि अल नीनो या ला नीना जैसी प्राकृतिक जलवायु घटनाए.

गर्म होती दुनिया

जानकारी के अनुसार, जून से सितंबर तक चले मानसून 2025 के दौरान भारत के 36 मौसम विज्ञान उपखंडों में से 19 में सामान्य वर्षा, जबकि 12 में अत्यधिक वर्षा हुई. केवल तीन उपखंडों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई. कुल मिलाकर, 727 जिलों में से 186 जिलों में अत्यधिक वर्षा और 134 जिलों में कम वर्षा दर्ज की गई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व महानिदेशक के. जे. रमेश ने कहा कि मानसून अब पहले जैसा नहीं रहा. ग्लोबल वार्मिंग इसका नया कारक बन गया है. बारिश के दिनों की संख्या घट रही है, लेकिन कुल वर्षा की मात्रा बढ़ रही है. पिछले दशक में पांच बार सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है जो बदलते जलवायु पैटर्न का संकेत है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में इस वर्ष 27% अधिक वर्षा दर्ज की गई. यह 2001 के बाद सबसे अधिक है. लद्दाख में वर्षा सामान्य से 342% अधिक रही, जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश हुई. वहीं, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 20% कम वर्षा दर्ज की गई. यह 1901 के बाद दूसरी सबसे कम मानसूनी वर्षा है. असम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार सबसे अधिक प्रभावित हुए. पश्चिमी तट पर मिले-जुले परिणाम सामने आए. कोंकण और गोवा में अच्छी बारिश हुई, लेकिन केरल में वर्षा 13% घट गई. वायनाड और इडुक्की जैसे जिलों में कमी क्रमश 36% और 35% रही.

मानसून 2025 के दौरान देशभर में 2277 बाढ़ और भारी वर्षा की घटनाएं दर्ज की गईं जिनमें 1528 लोगों की मौत हुई. मध्य प्रदेश (290 मौतें), उत्तर प्रदेश (201), हिमाचल प्रदेश (141) और जम्मू-कश्मीर (139) सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. अगस्त महीना सबसे अधिक बाढ़ वाला रहा. 1950 के बाद से अत्यधिक वर्षा की घटनाएं तीन गुना बढ़ चुकी हैं. गर्म समुद्रों से बढ़ी नमी के कारण निम्न दबाव प्रणालियां लंबे समय तक बनी रहती हैं, जिससे बादल फटने जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की तीव्रता में वृद्धि के पीछे कई कारक हैं: 

1. गर्म समुद्र और अधिक नमी: अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण बढ़ा, जिससे वातावरण में नमी और बारिश की तीव्रता बढ़ी.

2. पश्चिमी विक्षोभों का स्थानांतरण: अब ये ग्रीष्मकालीन मानसून को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में भारी वर्षा हो रही है.

3. मध्य पूर्व की गर्मी: बढ़ते तापमान ने वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ाई, जिससे नमी उत्तर भारत की ओर खिंच रही है.

4. हिमालय की संवेदनशीलता: ग्लेशियरों और पर्माफ्रॉस्ट के तेज पिघलने से भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है.

पानी में डूबता भारत

इस साल देश की 9 नदियों पुराने बाढ़ के सारे रिकार्ड टूटे. गंगा बेसिन में सबसे अधिक तबाही हुई, जबकि सिंधु और कृष्णा घाटियों में भी बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ से भारी जनहानि हुई. विशेषज्ञों ने कहा कि 2025 का मानसून एक चेतावनी है. बारिश का पैटर्न बदल रहा है. राजस्थान और गुजरात में बाढ़ रही है, जबकि यूपी-बिहार और पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ घट रही है. हमें इन बदलावों के साथ तालमेल बैठाना होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मानसून की तीव्रता और बढ़ेगी. इसलिए शहरी नियोजन, बाढ़ प्रबंधन और सतत भूमि उपयोग को जलवायु रणनीति का हिस्सा बनाना आवश्यक है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Monsoon

Trending news

ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?