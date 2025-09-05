Monsoon: उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड...सिर्फ 2 हफ्तों में हुई 37% बारिश, इन 2 वजहों से मची भारी तबाही

Monsoon North India 2025: पिछले 14 सालों में उत्तर भारत में बारिश सबसे ज्यादा हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग(IMD)के 2012 से मिले रिकॉर्ड के मुताबिक, 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच यहां सामान्य से लगभग तीन गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई. इस भारी बारिश की वजह से जम्मू-कश्मीर में वैष्णों देवी मार्ग पर बादल फटे, पंजाब में दशकों की सबसे भयानक बाढ़ आई, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर रिकॉर्ड तीसरे सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में कई जगहों पर भूस्खलन भी हुए. इन 14 दिनों में पूरे उत्तर भारत में 205.3 मिमी बारिश हुई जबकि आमतौर पर सिर्फ 73.1 मिमी होती है. यह पूरे 4 महीने के मानसून सीजन का 35 प्रतिशत है.

कितनी दर्ज हुई बारिश?

इस जबरदस्त बारिश से 1988 के बाद यह 37 सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला मानसून बन गया है. मौसम विभाग की भाषा में जिसे उत्तर-पश्चिम भारत कहते हैं उस उत्तर भारत में इस मानसून के मौसम में 1 जून से अब तक 691.7 मिमी बारिश हुई जो सामान्य से 37% ज्यादा है. अगर 30 सितंबर तक बाकी बचे मानसून के दिनों में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई तो यह 750 मिमी से ज्यादा हो जाएगी. इससे ये मानसून पिछले 50 सालों में उत्तर भारत का दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला मानसूज सीजन बन जाएगा. हालांकि ये 1988 में दर्ज हुए 813.5 मिमी से कम होगा.

क्या थी इस बारिश की वजह?

पिछले 2 हफ्तों में हुई भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत में मानसून की कुल बारिश 11.6% से बढ़कर 37% बढ़ गई. इतने बड़ इलाके में लगातार 2 हफ्तों तक इतनी ज्यादा बारिश होना दुर्लभ है. अब इसके पीछे की वजह की बात करते हैं, दरअसल, इस दौरान 2 अलग-अलग मौसम प्रणालियां एक साथ काम कर रही थीं. पहला, पश्चिमी विक्षोभ(Western Disturbance)जो भूमध्य सागर की ओर से नमी वाली हवाएं लेकर आया. दूसरी वजह रही मानसूनी हवाएं जो पूरब दिशा से आ रही थीं. जब ये दोनों हवाएं आपस में मिलीं तो इनके टकराव से लगातार बारिश हुई.

IMD का इसपर क्या कहना है?

IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि, इस तरह की पहली घटना 23 से 27 अगस्त तक हुई और दूसरी घटना 29 अगस्त को शुरु हुई और शुक्रवार तक चली. इन दोनों मौसम प्रणालियों के आपस में मिलने से पश्चिमी हिमालय के राज्यों में ज्यादा बारिश हुई और बादल फटने जैसी घटनाएं हुईं. उदाहरण के लिए जून 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ को याद किया जा सकता है. बता दें कि जुलाई-अगस्त के सबसे ज्यादा बारिश वाले समय में इन दोनों प्रणालियों का एक साथ मिलना असामान्य है लेकिन एक के बाद एक ऐसा होना बेहद दुर्लभ है.

कहां कितनी हुई बारिश?

पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पिछले 2 हफ्तों में हुई भारी बारिश ने उत्तर-पश्चिम भारत के सभी इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई. इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखा गया जहां पहले हफ्ते में 388% और दूसरे हफ्ते में 454% ज्यादा बारिश हुई. इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और चंड़ीगढ़ में 325% से ज्यादा, हिमाचल प्रदेश में 314% से ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान में 285% से ज्यादा, जम्मू-कश्मीर में 240% से ज्यादा और उत्तराखंड में 190% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई.

