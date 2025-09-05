Monsoon: उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड...सिर्फ 2 हफ्तों में हुई 37% बारिश, इन 2 वजहों से मची भारी तबाही
Advertisement
trendingNow12909301
Hindi Newsदेश

Monsoon: उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड...सिर्फ 2 हफ्तों में हुई 37% बारिश, इन 2 वजहों से मची भारी तबाही

Monsoon News: पूरे उत्तर भारत में 22 अगस्त से 24 सितंबर के बीच बारिश बहुत ज्यादा हुई. ये बारिश सामान्य से 3 गुना ज्यादा थी और साथ ही पिछले 14 सालों में सबसे अधिक थी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Monsoon: उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड...सिर्फ 2 हफ्तों में हुई 37% बारिश, इन 2 वजहों से मची भारी तबाही

Monsoon North India 2025: पिछले 14 सालों में उत्तर भारत में बारिश सबसे ज्यादा हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग(IMD)के 2012 से मिले रिकॉर्ड के मुताबिक, 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच यहां सामान्य से लगभग तीन गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई. इस भारी बारिश की वजह से जम्मू-कश्मीर में वैष्णों देवी मार्ग पर बादल फटे, पंजाब में दशकों की सबसे भयानक बाढ़ आई, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर रिकॉर्ड तीसरे सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में कई जगहों पर भूस्खलन भी हुए. इन 14 दिनों में पूरे उत्तर भारत में 205.3 मिमी बारिश हुई जबकि आमतौर पर सिर्फ 73.1 मिमी होती है. यह पूरे 4 महीने के मानसून सीजन का 35 प्रतिशत है. 

कितनी दर्ज हुई बारिश?
इस जबरदस्त बारिश से 1988 के बाद यह 37 सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला मानसून बन गया है. मौसम विभाग की भाषा में जिसे उत्तर-पश्चिम भारत कहते हैं उस उत्तर भारत में इस मानसून के मौसम में 1 जून से अब तक 691.7 मिमी बारिश हुई जो सामान्य से 37% ज्यादा है. अगर 30 सितंबर तक बाकी बचे मानसून के दिनों में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई तो यह 750 मिमी से ज्यादा हो जाएगी. इससे ये मानसून पिछले 50 सालों में उत्तर भारत का दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला मानसूज सीजन बन जाएगा. हालांकि ये 1988 में दर्ज हुए 813.5 मिमी से कम होगा.

यह भी पढ़ें: अभी और विनाश होगा...', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द, सरकार पर क्यों कसा तंज?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या थी इस बारिश की वजह?
पिछले 2 हफ्तों में हुई भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत में मानसून की कुल बारिश 11.6% से बढ़कर 37% बढ़ गई. इतने बड़ इलाके में लगातार 2 हफ्तों तक इतनी ज्यादा बारिश होना दुर्लभ है. अब इसके पीछे की वजह की बात करते हैं, दरअसल, इस दौरान 2 अलग-अलग मौसम प्रणालियां एक साथ काम कर रही थीं. पहला, पश्चिमी विक्षोभ(Western Disturbance)जो भूमध्य सागर की ओर से नमी वाली हवाएं लेकर आया. दूसरी वजह रही मानसूनी हवाएं जो पूरब दिशा से आ रही थीं. जब ये दोनों हवाएं आपस में मिलीं तो इनके टकराव से लगातार बारिश हुई. 

IMD का इसपर क्या कहना है?
IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि, इस तरह की पहली घटना 23 से 27 अगस्त तक हुई और दूसरी घटना 29 अगस्त को शुरु हुई और शुक्रवार तक चली. इन दोनों मौसम प्रणालियों के आपस में मिलने से पश्चिमी हिमालय के राज्यों में ज्यादा बारिश हुई और बादल फटने जैसी घटनाएं हुईं. उदाहरण के लिए जून 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ को याद किया जा सकता है. बता दें कि जुलाई-अगस्त के सबसे ज्यादा बारिश वाले समय में इन दोनों प्रणालियों का एक साथ मिलना असामान्य है लेकिन एक के बाद एक ऐसा होना बेहद दुर्लभ है.

कहां कितनी हुई बारिश?
पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पिछले 2 हफ्तों में हुई भारी बारिश ने उत्तर-पश्चिम भारत के सभी इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई. इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखा गया जहां पहले हफ्ते में 388% और दूसरे हफ्ते में 454% ज्यादा बारिश हुई. इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और चंड़ीगढ़ में 325% से ज्यादा, हिमाचल प्रदेश में 314% से ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान में 285% से ज्यादा, जम्मू-कश्मीर में 240% से ज्यादा और उत्तराखंड में 190% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. 

यह भी पढ़ें: पुलवामा, बडगाम और... कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, खेत, बगान, घर चारों तरफ पानी ही पानी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Monsoon 2025north india monsoon

Trending news

क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड...सिर्फ 2 हफ्तों में हुई 37% बारिश
Monsoon 2025
Monsoon: उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड...सिर्फ 2 हफ्तों में हुई 37% बारिश
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
;