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Hindi NewsExplainerये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर छोटे बच्चे से पूरे भारत की टेंशन क्यों बढ़ी है

ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से पूरे भारत की टेंशन क्यों बढ़ी है

मानसून अंडमान सागर तक पहुंच चुका है. 26 तक केरल पहुंचने वाला है. हालांकि, आगे की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है. भारत से हजारों किमी दूर एक 'छोटे बच्चे' ने टेंशन पैदा कर रखी है. मानसून की पूरी कहानी डिटेल में पढ़िए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 11:56 AM IST
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इस साल मानसून की टाइमलाइन.
इस साल मानसून की टाइमलाइन.

यह मौसम की एक रोचक घटना है, जिसे सामान्य भाषा में हर भारतीय मानसून कहता है. अरबी शब्द 'मौसिम' का मतलब होता है सीजन यानी मौसम और इसी से बना है मानसून. अक्सर दक्षिण-पश्चिम मानसून की ही चर्चा होती है, लेकिन देश में हर साल दो अलग-अलग मानसून आते हैं. ऐसे समय में जब मानसून इस बार पहले आ चुका है और केरल में दस्तक देने वाला है, यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह आता कहां से है. हजारों किमी दूर एक 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है? 

मानसून कैसे बनता है? दरअसल, गर्मियों में जमीन आसपास के समुद्र की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म होती है. जमीन के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती जाती है, जिससे निम्न दबाव बनता है. यह समुद्र के ऊपर स्थित उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से अपेक्षाकृत ठंडी और नमी से भरी हवा को आकर्षित करता है. ये मानसूनी हवाओं के रूप में भूभाग की ओर बहने लगती हैं. 

जब यही हवाएं जमीन पर पहुंचकर पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती हैं, तो भारी वर्षा का कारण बनती हैं. हालांकि, सर्दियों में इसका उल्टा होता है, उस समय ठंडी जमीन से हवाएं समुद्र की ओर लौटती हुई मानसूनी हवाओं के रूप में बहती हैं. यही मानसून के पीछे का विज्ञान है. यह भी जान लीजिए कि भारत में बारिश करने वाले मानसून के बादल हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं.

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भारत के लिए मानसून इतना जरूरी क्यों है?

भारतीयों को 10-11 महीने मानसून का इंतजार रहता है क्योंकि यह हमारे लिए महज बरसात का मौसम भर नहीं है. यह अनूठी जलवायु प्रणाली भारतीयों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा है. इस प्रणाली का प्रभाव देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पड़ता है. मानसून की बारिश कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है. उत्पादकता एवं अन्न की कीमतें अच्छे मानसून से जुड़ी होती हैं. देश के जल भंडार को फिर से भरने और बिजली उत्पादन के लिहाज से भी बारिश बेहद महत्वपूर्ण होती है. 

देश में दूसरा मानसून कब आता है?

हां, दूसरे मानसून की चर्चा कम होती है लेकिन दक्षिण-पश्चिमी मानसून जैसे ही कमजोर पड़ने लगता है, अक्टूबर महीने तक उत्तर-पूर्वी मानसून का आगमन हो जाता है. इसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है. यह कम समय वाला और कम व्यापक होता है, फिर भी दक्षिण भारत के लिए खास होता है. 

17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' का असर

अल नीनो के बारे में आपने सुना होगा. इस साल मौसम विभाग इसके कारण मानसूनी बारिश में कमी की संभावना जता रहा है. असल में स्पेनिश शब्द अल-नीनो का अर्थ 'छोटा बच्चा' होता है. इसे यह नाम पेरू के मछुआरों ने दिया था. सामान्य समय में भूमध्य रेखा के पास ट्रेड विंड्स (व्यापारिक हवाएं)  पूरब से पश्चिम यानी साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ बहती हैं और ये गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं. हालांकि, अल नीनो की स्थिति में ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं और गर्म पानी एशिया के बजाय दक्षिण अमरिका (पेरू के तट) की ओर बहने लगता है. 

पढ़ें: मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? मौसम एक्सपर्ट ने किया आगाह

दरअसल, अल नीनो जलवायु से जुड़ी एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, जो प्रशांत महासागर में होती है और भारत सहित दुनियाभर के मौसम को प्रभावित करती है. दक्षिण अमेरिका के तट पर, विशेष रूप से पेरू के पास और भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्सों में गर्म पानी जमा हो जाता है. समुद्र के तापमान में यह वृद्धि दुनिया भर में हवा और बादलों की गतिशीलता को बदल देती है, जिससे हवा के नियमित पैटर्न में गड़बड़ी होती है. इस कारण, भारत में कमजोर या देरी से मानसून आता है. 

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अल नीनो वाले साल में भारत की ओर आने वाली नम हवाओं का सामान्य प्रवाह बाधित हो जाता है. बारिश कम हो जाती है और सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है. 1950 से अब तक, 16 अल नीनो वाले साल रहे हैं. इनमें से सात साल ऐसे रहे, जब भारतीय मानसून की वर्षा सामान्य से कम रही. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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