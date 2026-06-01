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Hindi Newsदेशदिल्ली, पश्चिमी यूपी समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर गई हीट वेव!

दिल्ली, पश्चिमी यूपी समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर गई हीट वेव!

जून की शुरुआत अच्छी हुई है. सुबह मौसम ठीक-ठाक रहा. हवा में नमी है. सूरज में भी गर्मी कम है. फिलहाल हीट वेव कुछ दिन की छुट्टी पर रहने वाली है. दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक प्री-मानसूनी बारिश का असर देखने को मिलेगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:58 AM IST
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उत्तर भारत के कई राज्यों में जून की शुरुआत राहत भरी रही है. सूरज की तपिश कमजोर पड़ी है और लू कुछ समय के ब्रेक पर है. जी हां, 1 जून को मौसम एक्सपर्ट के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 72 घंटे हीट वेव 'छुट्टी' पर ही रहने वाली है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश के आसार हैं. दक्षिण भारत में भी प्री-मानसूनी बारिश जारी रह सकती है. हीट वेव अभी देश में कहीं भी दिखाई नहीं देगी. राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना बन रही है. जून के पहले हफ्ते में मानसून केरल में दस्तक दे सकता है.  

स्काईमेट एजेंसी के मौसम एक्सपर्ट महेश पलावत ने मानसून 2026 की स्थिति के बारे में बताया है कि आज यानी 1 जून से होने वाली सभी बारिश को मानसूनी बारिश के रूप में गिना जाता है. अभी दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ रही हैं. इधर, पाकिस्तान के अलावा भारत के पंजाब, मध्य प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने वेदर सिस्टम के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है.

राज्यवार मौसम का अनुमान

पहाड़ी राज्यों के लिए: अगले 3 से 4 दिनों तक पहाड़ों पर कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए वहां मौसम लगभग साफ रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है. 
पंजाब और हरियाणा: 2 और 3 जून को पंजाब में छिटपुट वर्षा होगी. दिल्ली और हरियाणा में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है, लेकिन हीट वेव की स्थिति नहीं है.
उत्तर प्रदेश और बिहार: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश इलाके अगले कुछ दिनों तक सूखे रहेंगे.
राजस्थान और मध्य प्रदेश: पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है.
दक्षिण भारत: तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, अंडमान और लक्षद्वीप में बारिश जारी रहेगी.

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इस तरह से देखें तो अभी देश के अधिकांश हिस्सों में प्री-मानसूनी गतिविधियां चल रही हैं और कहीं भी हीट वेव का खतरा नहीं है. 

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? 

दिल्ली-एनसीआर में अगले दो से चार दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. यह बारिश मुख्य रूप से धूल भरी आंधी के साथ दोपहर या शाम में देखने को मिलेगी. क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. फिलहाल हरियाणा और दिल्ली में हीट वेव की स्थिति भी दिखाई नहीं दे रही है. 

प्री-मानसून गतिविधि क्या होती है?

जून में जब तक मानसून आने की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, इस दौरान होने वाली बारिश को प्री-मानसून ही कहा जाएगा. गर्मी के कारण हवा ऊपर उठती है और नमी के साथ मिलकर बादल बनाती है, जिससे बारिश होती है.

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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