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Hindi Newsदेशमानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? भीषण गर्मी को लेकर मौसम एक्सपर्ट ने किया आगाह

मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? भीषण गर्मी को लेकर मौसम एक्सपर्ट ने किया आगाह

दिल्ली में अगले एक हफ्ते तक लू की स्थिति बनी रहने वाली है. इस हफ्ते दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है. वैसे, देश के दो दर्जन शहरों में पारा 45 के पार पहुंचा हुआ है. इस बीच, मानूसन को लेकर मौसम एक्सपर्ट ने एक चेतावनी जारी करते हुए इसकी तुलना 2002 की स्थिति से की है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 07:20 AM IST
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मौसम विभाग की ओर से 20 मई की सुबह जारी की गई तस्वीर.
मौसम विभाग की ओर से 20 मई की सुबह जारी की गई तस्वीर.

आधे से ज्यादा भारत अब हीटवेव की चपेट में है. गर्म हवाओं और लू का अटैक पूरे उत्तर और मध्य भारत में दिखाई दे रहा है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब भी पाकिस्तान और जम्मू के इलाके में बना हुआ है. एक पश्चिमी विक्षोभ पीछे आ रहा है और अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बने हुए हैं, लेकिन इनका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि, केरल से पश्चिम के समुद्री इलाके में बादल बन रहे हैं. अच्छी बात यह है कि मानसून के लिए दक्षिणी अरब सागर में जो बादल बनना जरूरी होता है, वो बनना शुरू हो गए हैं. 

मानसून अब भी समय से पहले चल रहा है. अभी श्रीलंका पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार अल नीनो का खतरा हमारे मानसून के ऊपर मंडरा रहा है और ये चिंता का विषय बना हुआ है. इससे मानसून कमजोर हो सकता है और गर्मी ज्यादा हो सकती है. इस तरह से यह डबल अटैक होता है. गर्मी ज्यादा होती है, तो लोगों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और बारिश कम होने से फसलों को नुकसान होता है. जमीन जल्दी सूखती है. उसमें नमी कम हो जाती है. 

स्काईमेट एजेंसी के महेश पलावत ने बताया है कि 2002 में आए अल नीनो से इस बार के मौसम की तुलना की जा सकती है. उस साल मानसून की बारिश 81 प्रतिशत हुई थी. हालांकि, इस साल इतनी ज्यादा कम नहीं होगी. 2002 में मानसून समय से पहले केरल पहुंचा था, लेकिन आगे उसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा धीमी हो गई. वह 79 दिन में पूरे भारत को कवर किया, जबकि सामान्य स्थिति में मानसून 38 दिन में पूरे भारत में पहुंच जाता है. 2019 से पहले 45 दिन में मानसून जर्नी पूरी करता था. 2020 से इसमें सात दिन की कमी देखी गई है. 2002 में 15 अगस्त को मानसून पूरे भारत में पहुंच सका था. 

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पलावत ने कहा कि जून में मानसूनी बारिश ठीक-ठाक लग रही है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में कम हो सकती है. पिछले 24 घंटे 30 अलग-अलग इलाकों में पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. बांदा (47.6 डिग्री), प्रयागराज, वर्धा, अकोला, गंगानगर, बीकानेर समेत 11 शहरों में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया है. 

हीटवेव और बारिश पर मौसम विभाग का अलर्ट

- उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में हीटवेव जारी रहने की संभावना है. 
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस हफ्ते और पूर्वोत्तर भारत और इससे सटे पूर्वी भारत में 21 से 25 मई तक भारी वर्षा हो सकती है. 

मौसम विभाग की एडवाइजरी

- लंबे समय तक धूप में रहने या भारी काम करने वाले लोगों में उच्च तापमान और गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षणों की संभावना बढ़ जाती है. 
- प्यास न लगने पर भी पर्याप्त पानी पिएं. 
- सामान्य जनता के लिए मध्यम तापमान और गर्मी सहनीय है, लेकिन शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों जैसे संवेदनशील व्यक्तियों के लिए मध्यम स्तर की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं. 
- धूप में निकलने से बचें.
- हल्के, हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहनें.
- अपना सिर ढकें, कपड़े, टोपी या छाते का उपयोग करें. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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