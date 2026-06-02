नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल

1 जून को मानसून भारत के मेनलैंड (केरलम) में दस्तक दे देता था लेकिन इस साल यह अब तक नहीं पहुंचा है. स्काईमेट वेदर के मौसम एक्सपर्ट महेश पलावत ने बताया है कि मानसून 4 जून तक केरलम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर कर लेगा यानी अगले 48 घंटे में गुड न्यूज मिलने वाली है. वैसे, मानसून केरलम पहुंचे या न पहुंचे, अब देश के किसी भी हिस्से में होने वाली बारिश को मानसूनी बारिश में ही गिना जाएगा.

पलावत ने बताया है कि 3 जून को पहाड़ों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय होगा, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में झमाझम बारिश की शुरुआत होगी. गुजरात के भी कुछ जिले बारिश देखेंगे. दक्षिण भारत में भी मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है. 4 जून तक यह वेस्टर्न डिस्टरबेंस और मजबूत हो जाएगा, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों और दक्षिण भारत तक भारी बारिश की संभावना है.

पूर्वी यूपी समेत इन राज्यों में 'सूखा'

अभी का अनुमान कहता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकांश इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक बारिश कम रहेगी और मौसम मुख्य रूप से सूखा बना रहेगा. हालांकि, आगे बारिश शुरू हो सकती है.

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इस बीच, उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिल गई है. अगले कम से कम एक हफ्ते तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है.

IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर-पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट भारी वर्षा और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज के साथ तूफान आने और छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है. अगले 2-3 दिनों में केरलम में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने की संभावना है. अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, केरलम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं.

अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

- 6 जून को जम्मू-कश्मीर में और 2 से 6 जून के दौरान उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की गति तक) चलने की संभावना है.

- 5 जून को पंजाब में, 2 से 5 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में, 2 और 5 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 1 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 3 और 4 जून को पश्चिमी राजस्थान में और 3 से 5 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की गति तक) चलने की संभावना है.

- 3 से 5 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर में, 3 और 4 जून को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज के साथ आंधी (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटा और 70 किमी प्रति घंटा तक के झोंके) चलने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1, 3 और 4 जून को राजस्थान में 1 और 2 जून को ओलावृष्टि की संभावना है.

- जम्मू-कश्मीर में 3 और 4 जून को छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है.

- राजस्थान में 1 जून को छिटपुट स्थानों पर धूल भरी आंधी आने की प्रबल संभावना है.

- पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 से 5 जून के दौरान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5 जून को और विदर्भ में 2 से 4 जून के दौरान छिटपुट से मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा, गरज, बिजली और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की गति तक) चलने की संभावना है.

- पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1 से 4 जून के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 1 जून को गरज के साथ आंधी (50-60 किमी प्रति घंटा की गति से हवा के झोंके, 70 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है.

- पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 और 3 जून को छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है.

- पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1 और 2 जून को, पूर्वी मध्य प्रदेश में 1 जून को छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है.