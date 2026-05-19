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Hindi Newsदेशइंतजार खत्म, मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट

इंतजार खत्म, मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD Rain Forecast: मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 26 मई तक Keralam पहुंच सकता है. देश के 10 से अधिक राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया है. ताजा जानकारी के अनुसार, Bihar, Odisha, Uttarakhand और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 11:08 AM IST
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IMD Weather Update: भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. IMD के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके 26 मई तक केरल पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की एंट्री की तारीख में 4 दिन आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन देश में बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. इसी बीच IMD ने मंगलवार को देश के कम से कम 10 राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट भी जारी किया है. कई इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है.

आज इन राज्यों में बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई से 22 मई के बीच जम्मू और कश्मीर और 20 से 22 मई के बीच उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. इसके अलावा अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह में 19 से 24 मई तक लगातार बारिश के आसार हैं. वहीं पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में 21 और 22 मई को बारिश हो सकती है. ओडिशा में 19 मई और फिर 22 से 24 मई के बीच बारिश का अनुमान जताया गया है.

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बिहार-झारखंड में आंधी और भारी बारिश का खतरा

IMD के अनुसार बिहार में 19 से 21 मई के बीच तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. वहीं झारखंड में 20 मई को मौसम बिगड़ सकता है. ओडिशा में भी 20 और 21 मई को तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और बिजली गिरने की घटनाओं से बचने की अपील की है.

दक्षिण भारत में भी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मौसम करवट लेने वाला है. IMD के अनुसार तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरलम और माहे में 19 मई को भारी बारिश हो सकती है. इसके पीछे दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बने चक्रवाती परिसंचरण को जिम्मेदार माना जा रहा है. इस सिस्टम की वजह से दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र तैयार हुआ है, जिससे मानसूनी गतिविधियां तेज हो रही हैं.

पूर्वोत्तर राज्यों में भी बदलेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 से 22 मई के बीच बारिश की संभावना है. वहीं अरुणाचल प्रदेश में 22 मई को भारी बारिश हो सकती है. असम और मेघालय में भी 21 और 22 मई को मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान है.

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कहां तक पहुंच चुका है मानसून?

IMD के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दक्षिण-पूर्व अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और कन्याकुमारी क्षेत्र तक पहुंच चुका है. इसके अलावा यह दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो इस बार मॉनसून समय से पहले भी दस्तक दे सकता है, जिससे भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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