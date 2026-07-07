/पूरे देश में एक्टिव हुआ मानसून, उत्तर में आज भारी बारिश-बाढ़ का खतरा, मुंबई-केरल में ऑरेंज अलर्ट; जानें ताजा मौसम अपडेट

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 7 जुलाई को भी भारी बरसात जारी रहने की संभावना जताई गई है. IMD ने मुंबई के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तेज बरसात के झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी, जिससे माहौल ठंडा हो जाएगा. कई इलाकों में आज 100-200 मिमी या उससे ज्यादा भी बारिश हो सकती है. मुंबई में आज का अधिकतम तापमान 28-32°C और रात में 25-28°C के आसपास रहेगा. हवा में नमी ज्यादा रहने की वजह से मौसम उमस भरा रहेगा. कोंकण, ठाणे और आसपास के इलाकों में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है. BMC ने लोगों से सतर्कता बरतने और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह जारी की है.