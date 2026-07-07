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पूरे देश में एक्टिव हुआ मानसून, उत्तर में आज भारी बारिश-बाढ़ का खतरा, मुंबई-केरल में ऑरेंज अलर्ट; जानें ताजा मौसम अपडेट

Delhi-NCR Weather Update: मानसून आखिरकार पूरे देश में एक्टिव हो ही गया. भारतीय मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में भारी बारिश-बाढ़ के खतरे का अंदेशा जताया है. वहीं मुंबई-केरल में तेज बरसात को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि देशभर में मौसम कैसा रहेगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 07, 2026, 05:47 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:48 AM IST
पूरे देश में एक्टिव हुआ मानसून, उत्तर में आज भारी बारिश-बाढ़ का खतरा, मुंबई-केरल में ऑरेंज अलर्ट; जानें ताजा मौसम अपडेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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