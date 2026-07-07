/पूरे देश में एक्टिव हुआ मानसून, उत्तर में आज भारी बारिश-बाढ़ का खतरा, मुंबई-केरल में ऑरेंज अलर्ट; जानें ताजा मौसम अपडेट

All-India Weather Update: भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो चुका है. उत्तर भारत में आने वाले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 7 से 9 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7-9 जुलाई तक सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 7-12 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. ऊंचाई वाले इलाकों में गरज-चमक के साथ बर्फबारी हो सकती है.
IMD के अनुसार, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 7-8 जुलाई को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं. इस दौरान तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन नमी ज्यादा होगी. जिससे उमस की वजह से लोग परेशान हो सकते हैं. कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का भी अंदेशा है. इससे बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन सकती है.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 7 जुलाई को आकाश में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. वहीं 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है. क्षेत्र में आज का अधिकतम तापमान 33-37°C और न्यूनतम 25-28°C के आसपास रहेगा. हवा में नमी बहुत ज्यादा होगी, जिससे लोगों को गर्मी और उमस महसूस होगी. बारिश की वजह से दिल्ली समेत गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद में कई निचले इलाकों में पानी भर सकता है.
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 7 जुलाई को भी भारी बरसात जारी रहने की संभावना जताई गई है. IMD ने मुंबई के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तेज बरसात के झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी, जिससे माहौल ठंडा हो जाएगा. कई इलाकों में आज 100-200 मिमी या उससे ज्यादा भी बारिश हो सकती है. मुंबई में आज का अधिकतम तापमान 28-32°C और रात में 25-28°C के आसपास रहेगा. हवा में नमी ज्यादा रहने की वजह से मौसम उमस भरा रहेगा. कोंकण, ठाणे और आसपास के इलाकों में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है. BMC ने लोगों से सतर्कता बरतने और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह जारी की है.
मौसम विभाग गोवा, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है. केरल और कर्नाटक तट पर 7-8 जुलाई को तेज बरसात के आसार हैं. ओडिशा, झारखंड में आज मध्यम से भारी बरसात हो सकती है. तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर सकता है. जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम, जलभराव, भूस्खलन का खतरा हो सकता है. इसके साथ ही आज कई इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.