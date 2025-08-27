Aaj ka Mausam: इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी 'तबाही'?
Advertisement
trendingNow12897960
Hindi Newsदेश

Aaj ka Mausam: इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी 'तबाही'?

27 August 2025 Weather Update: मॉनसून इन दिनों चरम पर है. 2 राज्यों में आज जबरदस्त बारिश के आसार हैं. इससे पहले से ही बारिश से जूझ रहे इन राज्यों में हालात बिगड़ने के आसार हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Mausam: इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी 'तबाही'?

August Last Week Weather Update: देश में इन दिनों मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं. पानी से लबालब भरकर चल रही नदियों ने कहीं पर तबाही मचाई हुई है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी है. निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार तीसरे दिन बारिश ने तबाही मचाई है. जम्मू, उदमपुर, कटरा, कठुआ, भद्रवाह और बटोटे में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई. वहीं हिमाचल के धर्मशाला, डलहौज़ी, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली और मंडी में भी झमाझम बारिश हुई. वहीं, धर्मशाला और मनाली में अकेले 24 घंटों में 100 मिमी से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है. जिससे इन दोनों राज्यों में प्रशासन के लिए हालात संभालने मुश्किल हो गए हैं. 

क्यों रौद्र रूप में आ गया है मॉनसून?

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, उत्तर राजस्थान और पंजाब-हरियाणा की तराई पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. इसके अलावा पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है. दोनों तंत्रों की आपसी क्रिया और उत्तर भारत में सक्रिय मानसून ट्रफ ने बारिश को और तेज़ कर दिया है. लगातार बारिश से नदियाँ और झीलें उफान पर हैं. जम्मू-कश्मीर की नदियाँ और मैदानों के बांध/जलाशय भर चुके हैं. रंजीत सागर और भाखड़ा नांगल डैम से 2007 के बाद पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, जिससे नीचे बसे शहरों और गांवों को खतरा बढ़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एजेंसी ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के हटने से बारिश में थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि  पहाड़ी इलाकों की नदियां और झीलें बारिश कम होने के बाद भी उफन सकती हैं. इसके बावजूद यह राहत ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है. यह 48 घंटों में तेज़ होकर तटीय ओडिशा की ओर बढ़ेगा.

इन 3 राज्यों में तबाही का ज्यादा खतरा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आने वाले दिनों में मानसून ट्रफ फिर से सक्रिय हो जाएगा. इसी दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की ओर बढ़ेगा. इन सभी तंत्रों के मिलन से मौसम फिर बिगड़ेगा. सबसे पहले जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश पर असर पड़ेगा. अगस्त के अंतिम दिनों और सितंबर की शुरुआत में उत्तराखंड में भी तेज़ और खतरनाक बारिश का खतरा रहेगा. 3 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में खराब मौसम से नुकसान की आशंका है.

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो बीते 24 घंटों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है. लगातार बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान गिरकर 28.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम रहा. यह इस महीने का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान है. इससे पहले 9 अगस्त को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

दिल्ली-एनसीआर में भीगा-भीगा रहेगा मौसम

अनुमान जताया गया है कि आज यानी 27 अगस्त से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ सकती हैं. लेकिन 28 अगस्त से बारिश में फिर से इजाफा होगा. इस बीच बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र भूमि भाग की ओर बढ़ेगा और इसका प्रभाव 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच दिल्ली तक पहुंच जाएगा. इस दौरान मानसून ट्रफ का उतार-चढ़ाव बारिश की तीव्रता और फैलाव को और बढ़ाएगा.

अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो अगस्त के अंतिम दिनों और सितंबर की शुरुआत दिल्ली में बारिश भरी होगी. अगले एक सप्ताह तक मौसम आरामदायक रहेगा. इस दौरान सामान्य तौर पर महसूस की जाने वाली उमस भरी स्थिति से राहत मिलेगी और सुहावना मौसम रहेगा. वीकेंड और अगले हफ्ते की शुरुआत में बीच-बीच में भारी बारिश की भी संभावना है.

अगले 24 घंटों में कहां-कहां बरसेंगे बादल?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और सौराष्ट्र–कच्छ में हल्की बारिश की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत, अंडमान-निकोबार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बन रही है. ओडिशा, उत्तर आंध्र तट, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र और कोंकण-गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बौछारें संभव हैं. 

(साभार स्काईमेट वेदर)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

today weather update

Trending news

इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
DNA Analysis
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
DNA Analysis
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
F 35 warship
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
Ajit Doval
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
;