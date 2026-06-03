Advertisement
trendingNow13236263
Hindi Newsदेशदुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है

दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है

वैसे तो, ये टाइम नौतपा (9 दिन प्रचंड गर्मी) का है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में राहत है. जलन वाली गर्मी नहीं है, लू गायब है और अब मानसून का अलर्ट भी आ गया है. पंजाब से लेकर यूपी के कुछ जिलों और राजस्थान में मौसम बदलने वाला है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई फोटो.
एआई फोटो.

प्रार्थना कीजिए कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी अब सच हो जाए. हां, कुछ घंटे पहले IMD ने बताया है कि केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून 2026 को पहुंचने की संभावना है. अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) और तमिलनाडु के साथ कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है. इस हफ्ते के कई दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत तथा दक्षिणी प्राय‌द्वीपीय भारत के कई हिस्सों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज-चमक की संभावना है. 

पहले मानसून के 4-5 दिन पहले (26 मई को ही) दस्तक देने की संभावना जताई गई थी, लेकिन एक हफ्ते से मानसूनी बादल श्रीलंका के आसपास और बंगाल की खाड़ी में ही जमे हुए हैं. ऐसे में मानसून 1 जून की अपनी सामान्य तारीख से भी लेट हो चुका है. इससे भारतीयों की चिंता बढ़ गई है. वैसे भी, इस बार मानसूनी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है. 

मौसम विभाग ने अब क्या बताया

IMD की मानें तो 4 जून के आसपास मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं. पिछले कई दिनों से मौसम विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले मानसूनी मैप में भी कोई बदलाव नहीं देखा गया क्योंकि मानसूनी बादल भारत के मेनलैंड से लगातार दूर ही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब-यूपी के लिए अच्छी खबर

स्काईमेट वेदर के एक्सपर्ट महेश पलावत ने भी बताया है कि मानसून अब भी केरल के तट पर रुका हुआ है. उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में यानी 4 जून तक यह केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में दस्तक दे देगा. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से मौसम शुष्क था, लेकिन अब यहां बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं. 4 और 5 जून को इन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. 

राजस्थान वाले सतर्क रहें

हां, राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने के आसार हैं. देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी गई है और हीट वेव की स्थिति कम हो गई है. मानसून के आने से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी. 

भारत के लिए मानसून इतना जरूरी क्यों है?

दरअसल, भारत के लिए मानसून सिर्फ मौसम या सामान्य बारिश की वजह नहीं है. यह हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन का भी आधार है. कुल वर्षा का 75 फीसदी मानसून से ही मिलता है. इससे न सिर्फ गर्मी से राहत मिलती है, बल्कि खेती, भूजल स्तर को बढ़ाने, बिजली उत्पादन और देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Monsoon 2026

Trending news

CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
thalapathy vijay
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
Monsoon 2026
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
DNA
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
Hufaiza
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
Supreme Court
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
Cockroach Janta Party
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
Dal Lake
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
Rudram
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल