दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है

प्रार्थना कीजिए कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी अब सच हो जाए. हां, कुछ घंटे पहले IMD ने बताया है कि केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून 2026 को पहुंचने की संभावना है. अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) और तमिलनाडु के साथ कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है. इस हफ्ते के कई दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत तथा दक्षिणी प्राय‌द्वीपीय भारत के कई हिस्सों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज-चमक की संभावना है.

पहले मानसून के 4-5 दिन पहले (26 मई को ही) दस्तक देने की संभावना जताई गई थी, लेकिन एक हफ्ते से मानसूनी बादल श्रीलंका के आसपास और बंगाल की खाड़ी में ही जमे हुए हैं. ऐसे में मानसून 1 जून की अपनी सामान्य तारीख से भी लेट हो चुका है. इससे भारतीयों की चिंता बढ़ गई है. वैसे भी, इस बार मानसूनी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने अब क्या बताया

IMD की मानें तो 4 जून के आसपास मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं. पिछले कई दिनों से मौसम विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले मानसूनी मैप में भी कोई बदलाव नहीं देखा गया क्योंकि मानसूनी बादल भारत के मेनलैंड से लगातार दूर ही हैं.

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पंजाब-यूपी के लिए अच्छी खबर

स्काईमेट वेदर के एक्सपर्ट महेश पलावत ने भी बताया है कि मानसून अब भी केरल के तट पर रुका हुआ है. उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में यानी 4 जून तक यह केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में दस्तक दे देगा. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से मौसम शुष्क था, लेकिन अब यहां बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं. 4 और 5 जून को इन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.

राजस्थान वाले सतर्क रहें

हां, राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने के आसार हैं. देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी गई है और हीट वेव की स्थिति कम हो गई है. मानसून के आने से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.

भारत के लिए मानसून इतना जरूरी क्यों है?

दरअसल, भारत के लिए मानसून सिर्फ मौसम या सामान्य बारिश की वजह नहीं है. यह हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन का भी आधार है. कुल वर्षा का 75 फीसदी मानसून से ही मिलता है. इससे न सिर्फ गर्मी से राहत मिलती है, बल्कि खेती, भूजल स्तर को बढ़ाने, बिजली उत्पादन और देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है.