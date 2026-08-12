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IMD Alert: भारत के ऊपर आसमान में ये क्या बन रहा है? 5000 KM लंबे बादलों के बेल्ट ने बढ़ाई चिंता, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: अंतरिक्ष से कैद हुई सैटेलाइट तस्वीर में पाकिस्तान से लेकर भारत और चीन तक फैला 5000 किलोमीटर लंबा मानसून क्लाउड बेल्ट दिखा है. यह 'कॉन्टिनेंटल-स्केल मानसून हाईवे' कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, बिजली और तेज हवाओं के साथ सक्रिय मानसून की चेतावनी दे रहा है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Aug 12, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:44 PM IST
IMD Alert: भारत के ऊपर आसमान में ये क्या बन रहा है? 5000 KM लंबे बादलों के बेल्ट ने बढ़ाई चिंता, IMD ने जारी किया अलर्ट
Image Credit: 5000 KMm Monsoon Cloud Belt

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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