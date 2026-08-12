/IMD Alert: भारत के ऊपर आसमान में ये क्या बन रहा है? 5000 KM लंबे बादलों के बेल्ट ने बढ़ाई चिंता, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: अंतरिक्ष से कैद हुई सैटेलाइट तस्वीर में पाकिस्तान से लेकर भारत और चीन तक फैला 5000 किलोमीटर लंबा मानसून क्लाउड बेल्ट दिखा है. यह 'कॉन्टिनेंटल-स्केल मानसून हाईवे' कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, बिजली और तेज हवाओं के साथ सक्रिय मानसून की चेतावनी दे रहा है.
IMD Heavy Rain Alert North India: मौसम का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह से बदलने वाला है, और इस बार संकेत सीधे अंतरिक्ष से मिले हैं. उपग्रहों ने आसमान से एक ऐसी अनोखी तस्वीर ली है, जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. तस्वीरों में पाकिस्तान के ऊपर से शुरू होकर भारत के एक बड़े हिस्से को ढकता हुआ और चीन तक जाता 5000 किलोमीटर लंबा बादलों का एक विशाल बेल्ट साफ दिखाई दे रहा है. वैज्ञानिक इसे 'मानसून कन्वेयर बेल्ट' कह रहे हैं यानी बादलों का एक ऐसा 'सुपर-हाईवे' जो पूरे दक्षिण एशिया में भारी बारिश का नया दौर लाने वाला है.
अगर आपको लग रहा है कि यह किसी एक बड़े समुद्री तूफान या चक्रवात की तस्वीर है, तो आप गलत हैं. यह दरअसल मानसून की नमी से भरी हवाओं का एक ऐसा लंबा गलियारा है, जिसमें सैकड़ों गरजने-बरसने वाले बादलों के समूह एक के बाद एक कतार में जुड़े हुए हैं. आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति ने आसमान में पानी ले जाने वाली एक ऐसी 'चलती हुई बेल्ट' तैयार कर दी है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक मूसलाधार बारिश का पानी बरसाने के लिए तैयार है.
सैटेलाइट डेटा बताता है कि यह सफेद बेल्ट काफी विशाल है. यह बादलों की ये पट्टी पाकिस्तान से शुरू होकर भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में प्रवेश करती है. इसके बाद ये उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों पर पूरी तरह छा जाती है. आगे बढ़ते हुए यह हिमालय की पहाड़ियों से टकराती है और नेपाल, भूटान, तिब्बत से होते हुए सुदूर चीन तक पहुंच जाती है.
इन्फ्रारेड कैमरों से ली गई तस्वीरों में इस बेल्ट के बादलों का ऊपरी हिस्सा बेहद चमकदार और बर्फीला ठंडा दिखाई दे रहा है. मौसम विज्ञान में जब बादल ऊपर से बहुत ज्यादा ठंडे दर्ज होते हैं, तो इसका मतलब है कि वे जमीन से आसमान में बहुत ज्यादा ऊंचाई तक फैले हुए हैं. ये ही वो 'गहरे और भारी बादल' होते हैं जो अपने साथ:
- मूसलाधार और लगातार बारिश
- आकाशीय बिजली और तेज कड़कड़ाहट
- पहाड़ों पर भूस्खलन और मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा करते हैं.
यह खबर भारत के लिए इसलिए अहम है, क्योंकि देश अब मानसून के सबसे सक्रिय दौर में कदम रख चुका है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस विशाल सिस्टम को देखते हुए उत्तर भारत सहित कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खास तौर पर पहाड़ी राज्यों और हिमालय की तलहटी (Foothills) में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि यहां पहाड़ों से टकराकर नमी वाले बादल और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 5000 किलोमीटर लंबी इस पट्टी में हर जगह एक जैसा मौसम नहीं रहेगा. यह बेल्ट हवा की नमी को एक जगह जमा करने का काम करती है. रास्ते में जहां-जहां कम दबाव के क्षेत्र बनेंगे, वहां बारिश बहुत तेज़ हो जाएगी. इसके छोटे-छोटे बादलों के झुंड इतनी तेजी से बदलते हैं कि संभव है किसी एक ही शहर में धूप खिली हो, और उससे महज 10 किलोमीटर दूर बादल फटने जैसी घटना हो जाए.
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे आश्चर्यजनक बात इस बादलों की पट्टी का अभूतपूर्व आकार है. यह किसी एक शहर या राज्य का स्थानीय मौसम परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह पूरे एशियाई महाद्वीप के स्तर पर चलने वाले 'कॉन्टिनेंटल-स्केल सर्कुलेशन' का एक जीवंत सैटेलाइट प्रमाण है. भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देश इस समय आकाश में एक ही विशाल एटमोस्फेरिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं.