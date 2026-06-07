/मॉनसून पर ‘गॉडजिला एल नीनो’ का खतरा, इसका आप पर क्या असर होगा? 8 जून को मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने भी चौंकाया

Monsoon news: इस साल मॉनसून कुछ देर से आया. सुस्त रफ्तार से बढ़ रहे मॉनसून पर लगातार खतरा मंडरा रहा है. जो आफत मॉनसून पर मंडरा रही है, उसका नाम ‘गॉडजिला एल नीनो’ है, जो अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो उसका असर देश पर पड़ना तय माना जा रहा है. भारत में जून का महीना हर साल मॉनसून की दस्तक के साथ लोगों का इंतजार खत्म कराता आया है. छतों पर गिरने वाली बारिश की बूंदें करोड़ों लोगों के लिए राहत और उम्मीद का संदेश देती हैं. लेकिन इस बार मॉनसून के साथ एक बड़ी चिंता जो जुड़ी हुई है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं. मौसम वैज्ञानिकों की नई चेतावनी के मुताबिक प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में विकसित हो रहा एल नीनो (El Nino) अब तक का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली एल नीनो साबित हो सकता है. इसकी संभावित ताकत को देखते हुए इसे फिल्मी अंदाज में 'गॉडजिला एल नीनो' नाम दिया गया है.
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने 4 जून को केरल तट पर दस्तक दी, जो सामान्य से 3 दिन देर से पहुंचा. इसके साथ ही एल नीनो की स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान सामान्य से करीब 0.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुका है, जबकि 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी से ही एल नीनो की आधिकारिक शुरुआत मान ली जाती है. एल नीनो वैश्विक जलवायु प्रणाली का गर्म चरण है. सामान्य परिस्थितियों में हवाएं गर्म समुद्री जल को एशिया की ओर धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, इस वजह से गर्म पानी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र की ओर लौट जाता है. इस तरह दुनिया भर के मौसम पैटर्न प्रभावित होते हैं.
संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने एल नीनो की शुरुआत की पुष्टि कर दी है. जिसका अनुमान है कि 2026 के बाकी महीनों में इसके और अधिक मजबूत होने की 80 से 90 फीसदी संभावना है.
भारत के लिए एल नीनो अक्सर कमजोर मॉनसून का संकेत माना जाता है. मौसम विभाग ने 2026 में तो सामान्य से काफी कम बारिश होने की संभावना जताई है. भारत की लगभग 70 फीसदी सालाना बारिश मॉनसून से आती है और देश की आधे से अधिक कृषि भूमि अब भी सिंचाई सुविधाओं से वंचित है.
इससे पहले 2015-16 के मजबूत एल नीनो के दौरान देश में केवल 86 फीसदी औसत बारिश हुई थी. तब कई इलाकों में सूखे के हालात बन गए थे. चूंकि 60 फीसदी किसान खरीफ की फसलों के लिए मानसून पर निर्भर हैं, इसलिए कमजोर बारिश का असर सीधे खेती, खाद्य उत्पादन और बाद में खाद्य कीमतों पर दिखाई देता है.
लिहाजा अगर 'गॉडजिला एल नीनो' अपने अनुमानित स्वरूप में विकसित हुआ तो इसका असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा. यह किसानों की आमदनी, देश की खाद्य सुरक्षा, महंगाई और यहां तक कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जैसे देश में मॉनसून केवल मौसम का एक हिस्सा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी का केंद्र बिंदु है.
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब पश्चिम मध्य और संपूर्ण उत्तरपूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों समेत उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के साथ नॉर्थ-ईस्ट का रूट पकड़ चुका है. मॉनसून अब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है. 7 जून को केरल, ओडिशा समेत कई राज्यों में तेज बारिश हुई. तटीय आंध्र प्रदेश में लू जैसी स्थिति बनी रही.
आईएमडी के ताजा बुलेटिन के मुताबिक 8 जून तथा 11 से 13 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट गरज-चमक, बिजली गिरने और 60 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है. उत्तराखंड में 11 से 13 जून के दौरान तेज हवाओं के झोंके चलने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में 11 से 12 जून के दौरान भी तेज हवाएं चल सकती हैं.
पंजाब में 8 जून और 11 से 13 जून के दौरान छिटपुट गरज-चमक, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 11 से 13 जून के दौरान भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 7 जून को भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा. साथ ही पूर्वी राजस्थान में 8 से 10 जून के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं.
हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 जून को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7 से 13 जून के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7 से 11 जून के दौरान तथा छत्तीसगढ़ में 8 से 11 जून के दौरान छिटपुट गरज-चमक, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में 7 जून को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है.