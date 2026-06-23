देश में मानसून के 126 साल के रिकॉर्ड में यह जून सबसे सूखा जून साबित हो रहा है. 21 जून तक देश में सिर्फ 57 मिलीमीटर बारिश हुई है. यानी सामान्य से 42 प्रतिशत कम. सोचिए बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन देश के बड़े हिस्से अब भी पानी का इंतजार कर रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी कहां है, आइए जानने की कोशिश करते हैं. मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार मध्य भारत में 67 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 42 प्रतिशत कम बारिश हुई.
दक्षिण भारत में 22 प्रतिशत और -उत्तर-पश्चिम भारत में 6 प्रतिशत बारिश कम हुई है. यानी देश का बड़ा हिस्सा मॉनसून की सुस्ती का असर झेल रहा है.
इस आंकड़े की गंभीरता को समझने की जरूरत है. भारत में मानसून सिर्फ बारिश नहीं लाता. बल्कि खेती भी मानसून पर ही निर्भर है . देश की आर्थिक रफ्तार भी इसी पर निर्भर है.
12 जून तक खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत कम रही. दालों का रकबा 43 प्रतिशत तक घट गया. कपास की बुआई भी करीब 28 प्रतिशत कम रही.
असल खतरा सिर्फ कम बारिश नहीं है. असल खतरा है. कम बारिश और ज्यादा गर्मी का एक साथ होना. आज भी देश के 8 राज्यों में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है. विदर्भ में तो रात के समय भी लू चलने का अलर्ट जारी करना पड़ा है. यानी दिन गर्म...रात गर्म...और बारिश गायब. यह स्थिति खेती के साथ-साथ बिजली व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ाती है.
अब इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपको बताते हैं. पहले चिंता होती थी कि बारिश कम हो रही है. अब चिंता यह है कि बारिश का पैटर्न बदल रहा है. एक तरफ मेघालय के मॉसिनराम में 24 घंटे में 530 मिलीमीटर बारिश हो जाती है. दूसरी तरफ देश के बड़े हिस्से सूखे रह जाते हैं. यानी बारिश हो रही है, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी जरूरत है. सरल भाषा में कहें तो भारत का मानसून अब 'कितनी बारिश हुई' का नहीं, बल्कि 'कहां और कब बारिश हुई' का सवाल बन चुका है.
मानसून का यह सूखा अभी आपदा नहीं है. लेकिन यह एक चेतावनी जरूर है. अगर जुलाई में अच्छी और बराबर बारिश हुई तो हालात संभल सकते हैं. लेकिन अगर बारिश टुकड़ों में हुई तो असर खेती, महंगाई, पानी और बिजली चारों पर दिख सकता है. बस इसी वजह से आज भारत के लिए मानसून सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि सबसे बड़ा आर्थिक स्ट्रेस टेस्ट बन चुका है.
वैज्ञानिकों की एक और चिंता है. जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून पहले की तुलना में ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है. लंबे सूखे के बाद अचानक बहुत ज्यादा बारिश और फिर कई दिनों तक सूखा...ऐसे पैटर्न लगातार बढ़ रहे हैं. यही कारण है कि आज चुनौती सिर्फ बारिश की मात्रा नहीं, बल्कि उसके वितरण की भी है. क्योंकि किसान को एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश नहीं चाहिए. उसे पूरे मौसम में संतुलित बारिश चाहिए
बारिश का बदला हुआ पैटर्न आने वाले दिनों में देश की खेती और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है. इसीलिए आज ये समझने की जरूरत है कि ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई.
अरब सागर से आने वाली मजबूत नमी वाली हवाएं कमजोर पड़ गई हैं.
आमतौर पर यही हवाएं बादलों को ताकत देती हैं और मॉनसून को आगे बढ़ाती हैं.
लेकिन इस बार ये हवाएं अपेक्षित ताकत से नहीं चल रहीं.
महाराष्ट्र की तरफ नमी पहुंचाने वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाएं भी कमजोर हो गई हैं.
यानी बादलों के पास बारिश के लिए जरूरी ईंधन ही कम पड़ गया है.
हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली भूमध्यरेखीय हवाएं भी कमजोर हुई हैं.
ये हवाएं मॉनसून के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं.
जब ये कमजोर होती हैं तो बारिश की गतिविधियां भी धीमी पड़ जाती हैं.
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र नहीं बना है.
आमतौर पर ऐसे सिस्टम मानसून को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन इस समय ऐसे सिस्टम लगभग नदारद हैं.
यानी इस समय भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हैं. जुलाई को मानसून का सबसे निर्णायक महीना माना जाता है. अगर जुलाई में अच्छी और व्यापक बारिश हुई तो खेती, जलाशय और अर्थव्यवस्था तीनों को राहत मिल सकती है. लेकिन अगर मानसून की चाल फिर लड़खड़ाई, तो इसका असर खेत से लेकर बाजार और बाजार से लेकर आपकी जेब तक दिखाई दे सकता है.