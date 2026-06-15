Monsoon 2026: भीषण गर्मी से तप रहे भारत को मानसून की शुरुआती दस्तक ने राहत तो दी, लेकिन अब देश के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है. भारतीय उपमहाद्वीप में आगे बढ़ रही मानसून की एक्सप्रेस अचानक धीमी पड़ गई है, जिससे देश भर में व्यापक और अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है. मौसम विभाग (IMD) के ताजा आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं. जून के शुरुआती दो हफ्तों में देश भर में सामान्य से 28% कम बारिश दर्ज की गई है.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में नमी की कोई कमी नहीं है, बल्कि इस बार वायुमंडल के ऊपरी स्तर में बने एक बेहद असामान्य पैटर्न और हवाओं की आपसी खींचतान ने बादलों का रास्ता रोक दिया है. मौसम विभाग द्वारा 4 जून से 14 जून के बीच जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में देश में औसतन 47.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन असल में सिर्फ 34.3 मिमी ही पानी बरसा. मध्य भारत, पूर्वी राज्य (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल) और दक्षिणी प्रायद्वीप के बड़े हिस्से इस सुस्ती की मार झेल रहे हैं. इन इलाकों में मानसून का समय होने के बावजूद सूखे जैसी स्थिति बन रही है. केवल उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ गिने-चुने जिलों में स्थानीय मौसमी गड़बड़ी (लोकल डिस्टर्बेंस) की वजह से थोड़ी-बहुत राहत मिली है.
मौसम वैज्ञानिकों ने इस मानसून ब्लॉकेज के पीछे की असली तकनीकी वजह का खुलासा किया है. ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से चलने वाली हवा की धारा, जिसे 'वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम' (पश्चिमी हवा की धारा) कहा जाता है, वह अपनी सामान्य जगह से खिसककर काफी दक्षिण की ओर आ गई है. इस पश्चिमी हवा के दबाव के कारण मानसून को भारत के अंदरूनी हिस्सों तक धकेलने वाली 'ईस्टरली जेट' (पूर्वी हवा की धारा) बेहद कमजोर पड़ गई है. नतीजा ये हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र और मौसमी सिस्टम जमीन के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं. एक मजबूत दिशा देने वाली प्रणाली न होने की वजह से बादल एक ही जगह सीमित होकर दम तोड़ रहे हैं.
ये स्थिति इसलिए ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि मई के महीने में जितने भी मौसम मॉडल आए थे, उन्होंने समुद्र की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए धमाकेदार मानसून की भविष्यवाणी की थी. लेकिन वायुमंडल की इस अप्रत्याशित बाधा ने मौसम वैज्ञानिकों की माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. हालांकि, किसानों और आम जनता के लिए जून के सेकेंड हाफ से एक अच्छी उम्मीद बची है. मौसम के एडवांस मॉडलों से संकेत मिल रहे हैं कि 20 जून के बाद ऊपरी स्तर की पूर्वी जेट हवाएं एक बार फिर से मजबूत और तेज हो सकती हैं. अगर ऐसा होता है, तो मानसून फिर से संगठित होगा, बंगाल की खाड़ी के सिस्टम मुख्य भूमि की तरफ बढ़ेंगे और पूरे देश में झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकेगा. फिलहाल, अगले एक हफ्ते पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं.