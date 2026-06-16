Why India Monsoon Rains Will Remain Weak: भीषण गर्मी और उमस से परेशान देशवासियों के लिए मौसम के मोर्चे से एक थोड़ी मायूस करने वाली खबर है. हालांकि दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के कुछ इलाकों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगले कम से कम एक हफ्ते तक बड़े पैमाने पर होने वाली झमाझम बारिश पर ब्रेक लगा रहेगा.
विभिन्न मौसम मॉडलों के विश्लेषण से पता चलता है कि 23 जून के आसपास वायुमंडलीय स्थितियों में सुधार होने से पहले तक मानसून की रफ्तार काफी धीमी रहने वाली है, जिससे देश के कई हिस्सों में पानी की किल्लत और बढ़ सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों ने इस सुस्ती के पीछे की एक बेहद तकनीकी और दिलचस्प वजह बताई है. दरअसल, मानसून का आगे बढ़ना और मानसून का एक्टिव होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. तकनीकी रूप से मानसून मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों की तरफ रेंग रहा है, लेकिन बारिश लाने वाला मुख्य वायुमंडलीय सिस्टम इस बार असामान्य रूप से बेहद कमजोर है. इस पूरे हफ्ते बड़े पैमाने पर मानसून की गतिविधियां थमी रहेंगी. भले ही अगले 4-5 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, बचे हुए कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दे, लेकिन वहां भारी बारिश का सिस्टम अभी गायब रहेगा.
जब तक मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, तब तक देश के कई हिस्सों को केवल स्थानीय स्तर पर उठने वाले आंधी-तूफान (थंडरस्टॉर्म) के भरोसे ही रहना पड़ेगा. मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वी घाट में स्थानीय तूफानी एक्टिविटी देखी जाएगी. यहां तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक, जून का दूसरा भाग धीरे-धीरे इस सूखे और सुस्ती के दौर को खत्म करेगा. 22 से 28 जून के दौरान तटीय केरल, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, आंध्र प्रदेश-कर्नाटक बॉर्डर और मुंबई की तरफ बढ़ने वाले घाटों में बारिश की एक्टिविटी में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. 29 जून से 5 जुलाई के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा. मौसम मॉडलों के संकेत बताते हैं कि इस दौरान मानसून पूरी ताकत से फिर से जोर पकड़ेगा. इसका सबसे पहला और दमदार असर कोंकण तट और दक्षिणी केरल के पश्चिमी घाटों पर भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा.
फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरों में मानसून के बादलों की हलचल बहुत कम दिख रही है, जिससे सीजन की शुरुआत काफी धीमी हुई है. ऐसे में जून के आखिरी हफ्ते पर मौसम वैज्ञानिकों और किसानों की नजरें टिकी हुई हैं. तब तक के लिए, अच्छी बारिश की उम्मीद में भारत को मानसून के बजाय केवल अचानक आने वाले आंधी-तूफान का ही सहारा है.