देश के कई राज्यों में मानसून इस बार राहत नहीं, बल्कि आफत बनकर बरस रहा है. कहीं बाढ़ ने शहरों और गांवों को पानी-पानी कर दिया है तो कहीं पहाड़ों पर भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जम्मू-कश्मीर, गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में हालात गंभीर बने हुए हैं. लगातार हो रही बारिश के बीच राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है.
देशभर में भारी बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं में अब तक 42 लोगों की जान जाने की खबर है. बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है और सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं.
#Valsad #Gujarat #Monsoon #Floods
A cloudburst-like downpour has wreaked havoc in South Gujarat's Umargam taluka,with Bhilad village facing flood-like conditions.Rainwater has inundated the entire area, severely disrupting normal life. @NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob pic.twitter.com/S3YIWCXyoh
— Dilip Kshatriya (@Kshatriyadilip) July 23, 2026
असम में बाढ़ की स्थिति सबसे चिंताजनक बनी हुई है. राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों का जीवन ठप पड़ गया है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटों में ही 10 लोगों ने जान गंवाई है. 25 जिलों के 9 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. वहीं कुछ रिपोर्टों के अनुसार 11 जिलों में 6.5 लाख से ज्यादा लोग सबसे अधिक संकट झेल रहे हैं. सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखा गया है, जहां करीब चार लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं. गुवाहाटी समेत कई शहरों में सड़कें जलमग्न हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है.
#WATCH | Guwahati, Assam | Severe waterlogging witnessed in several parts of Guwahati following heavy rainfall. Residents face massive disruptions as streets remain heavily inundated.
(Visuals from the Rukminigaon area) pic.twitter.com/BhPTns4KNh
— ANI (@ANI) July 24, 2026
लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है. तेज बहाव और जलभराव की वजह से कई गांवों तक राहत दलों की पहुंच भी मुश्किल हो रही है. असम में सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मिलकर राहत अभियान चला रहे हैं. अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. जिन इलाकों तक सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं है, वहां ड्रोन के जरिए भोजन, पीने का पानी और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं.
गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वलसाड, नवसारी, सूरत और तापी जिलों में कई इलाकों में जलभराव हो गया है. एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 1,200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. निचले इलाकों में पानी भरने से कई सड़कें बंद हो गई हैं और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.
Torrential rains triggers flood like situation in Jammu and Kashmir.
This is so scary #Flood pic.twitter.com/TIZhYh8Cqr
escape.1 (@xescape18) July 22, 2026
पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं. कई मार्गों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है. प्रशासन लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील कर रहा है. मौसम का मौजूदा रुख देखते हुए प्रभावित राज्यों में जल्द राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है. लगातार बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी उतरने में समय लग सकता है. ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को सुरक्षित रखना और राहत सामग्री समय पर पहुंचाना बनी हुई है.
भारतीय मौसम विभाग ने असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले चार दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई है. गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भी तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने लोगों को नदी किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, प्रशासन की सलाह का पालन करने और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.