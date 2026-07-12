/आसमानी आफत से हाहाकार! उत्तराखंड-हिमाचल में 300 सड़कें बंद, किन्नौर में ढहा पुल; जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें IMD का अलर्ट

Weather Update: देश भर में सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून ने इस वक्त मैदानी राज्यों समेत पहाड़ी राज्यों में भारी तबाही मचा रखी है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, भीषण भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. दोनों राज्यों में इस समय 300 से अधिक मुख्य और संपर्क सड़कें बंद हैं, जिससे सैकड़ों गांवों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है.
हिमाचल के किन्नौर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां शनिवार रात हवा में लटका एक पूरा वैली ब्रिज भरभराकर ढह गया, जिससे सांगला घाटी का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है. वहीं शिमला के रझाना में पहाड़ी दरकने से गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गईं.
उधर उत्तराखंड में भी हालात बेहद नाजुक हैं. यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह जाने के कारण वहां करीब 100 श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने रस्सियों के सहारे बेहद सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाला. रुद्रप्रयाग के सिरोबगड़ में भी बद्रीनाथ हाईवे घंटों बंद रहने के बाद बमुश्किल खोला जा सका है. केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है.
उधर जम्मू-कश्मीर के कटरा में भी मौसम के बदले मिजाज का असर साफ देखने को मिल रहा है. खराब दृश्यता के कारण मां वैष्णो देवी के दरबार जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा ठप रही, जिससे हजारों श्रद्धालुओं को पैदल या घोड़ों-पालकी का सहारा लेना पड़ा.
मैदानी इलाकों की बात करें तो गुजरात के सूरत (कामरेज गांव) में महज चार दिन के भीतर हुई 16 इंच की मूसलाधार बारिश ने तबाही ला दी है. यहां तापी नदी के उफान से इतना भारी भू-कटाव हुआ है कि मच्छीवाड़ फलिया के 25 से ज्यादा पक्के घरों की नींव हवा में लटक गई है. घरों के नदी में गिरने के डर से कई परिवारों ने पलायन कर दिया है और लोग कंक्रीट का तटबंध बनाने की गुहार लगा रहे हैं. वहीं भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के पुणे में एक कचरा प्लांट में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर देश के मौसम का नया बुलेटिन जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून के बादल अब अपना रुख बदल चुके हैं. मानसून की मुख्य धुरी अब पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की ओर शिफ्ट हो गई है. आईएमडी ने राहत की खबर देते हुए बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के 7 राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में भारी कमी आएगी. हालांकि, जहां मानसून पहले से सक्रिय है, वहां नदियों के बढ़ते जलस्तर और जलभराव को देखते हुए प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं.