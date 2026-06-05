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Mausam ki Jankari: कल केरल पहुंचा था मानसून, फिर दिल्ली में क्यों टूट पड़ा आसमान? आंधी-बारिश की असली वजह जानिए

Mausam ki Jankari: केरल में मानसून के पहुंचने के बाद दिल्ली में अचानक तेज आंधी और बारिश ने लोगों को चौंका दिया. आखिर दक्षिण भारत में मानसून आने के बाद उत्तर भारत में मौसम क्यों बिगड़ा? जानिए IMD की रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव की असली वजह और आने वाले दिनों का मौसम पूर्वानुमान.

 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 12:58 PM IST
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कल केरल पहुंचा था मानसून, फिर दिल्ली में क्यों टूट पड़ा आसमान? (Photo- X-Video Grab)
कल केरल पहुंचा था मानसून, फिर दिल्ली में क्यों टूट पड़ा आसमान? (Photo- X-Video Grab)

Mausam ki Jankari: काफी दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार केरल में 4 जून को मानसून ने दस्तक दे ही दी. बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ मानसूनी बारिश झमाझम शुरु हो गई. वहीं उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्से अभी भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं. केरल में मानसून के आगमन के साथ ही अब उत्तर भारत के राज्यों को भी उम्मीद की नई लहर दिखाई दी है, लेकिन 4 जून को देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम में पलटी मार दी और एकाएक तेज धूप और लू का माहौल बदल गया.

बुधवार को दोपहर ढाई बजे के आसपास बादलों का घना अंधेरा छा गया. अभी कोई कुछ समझ पाता कि इसी दौरान तेज आंधी और तूफान भी आ गया जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पेड़े गिरे खंबे क्षतिग्रस्त हो गए. इसके साथ ही जोरदार बारिश भी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया. अब सबके जेहन में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर दिल्ली में बिना मानसून के इतनी जोरदार बारिश और आंधी-तूफान कैसे आ गया?

 

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क्यों अचानक आता है आंधी-तूफान?

दिल्‍ली-एनसीआर में बुधवार की दोपहर को तेज आंधी-तूफान के बाद जोरदार बारिश ने भले ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, लेकिन अचानक हुए मौसम के इस बदलाव को लेकर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने दिल्ली-एनसीआर में हुए इस मौसम के बदलाव को लकेर खुलासा किया है और बताया है कि आखिर क्‍यों दिल्‍ली-नोएडा में मौसम में यह बदलाव क्‍यों आया है. इसके पीछे मौसम विभाग ने 3 कारण बताए हैं.

  • निचले क्षोभमंडलीय स्तरों (Tropospheric levels) में उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू और उत्तरी पंजाब में एक चक्रवाती प्रणाली बन रही है. इसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है. क्षोभमंडल में बनने वाले इस कम दबाव के क्षेत्र के कारण ही तेज हवाएं चलती हैं और बारिश होती है. यह एक निश्चित समय के लिए होता है. इसके प्रभाव में उत्तर-पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली और जम्‍मू-कश्‍मीर आदि राज्‍य आते हैं.

  • मौसम विभाग के अनुसार, इस समय निचले क्षोभमंडल यानी निचले वायुमंडलीय स्तरों में मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है. इसके साथ ही हरियाणा के ऊपर भी एक अलग चक्रवात बना हुआ है, जिसका असर अब आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है. इन्हीं सिस्टम्स के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर, खासकर दिल्ली और नोएडा जैसे क्षेत्रों में मौसम में अचानक बदलाव दर्ज किया गया है. कहीं बादल छाए हुए हैं तो कहीं हवाओं की दिशा और गति में परिवर्तन देखा जा रहा है, जिससे तापमान और मौसम का मिजाज दोनों प्रभावित हुए हैं.

  • दिल्ली और नोएडा के मौसम में हाल के दिनों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अरब सागर से लगातार आ रही नमी इसका एक बड़ा कारण मानी जा रही है, जो वातावरण में आर्द्रता बढ़ाकर मौसम को बदल रही है. इसके अलावा स्थानीय हवाओं की दिशा में बदलाव, तापमान में उतार-चढ़ाव और अन्य मौसमी सिस्टम भी इस स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं. इन सभी कारणों के मिलेजुले असर से इलाके में मौसम का मिजाज असामान्य होता नजर आ रहा है.

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आखिर क्यों होती है बिना मानसून की बारिश?

उत्तर भारत के मौसम में होने वाले अचानक बदलावों के पीछे अक्सर एक खास वायुमंडलीय सिस्टम जिम्मेदार होता है, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है.
दरअसल, ये मौसमीय प्रणाली भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों से उठती है और धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत तक पहुंचती है. जब यह सिस्टम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करता है, तो इसका असर सबसे ज्यादा उत्तर-पश्चिमी राज्यों पर देखने को मिलता है. राजस्थान और पंजाब जैसे मैदानी इलाकों से गुजरते समय यह सिस्टम वातावरण में अस्थिरता पैदा कर देता है. इसके चलते बादल तेजी से बनते हैं और कई बार मौसम अचानक बदल जाता है. नतीजतन, इन क्षेत्रों में तेज हवाएं, भारी बारिश और कभी-कभी तूफानी हालात भी बन जाते हैं. इसी वजह से सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में जो अचानक बारिश या ओलावृष्टि देखने को मिलती है, उसका बड़ा कारण यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस माना जाता है.

यह भी पढ़ेंः वीकेंड पर चारधाम यात्रा या घर से बाहर निकलने का प्लान? जान लीजिए मौसम का बड़ा अलर्ट

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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