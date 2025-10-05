Weather Update: जाते-जाते आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

IMD Weather Forecast 6 October 2025: सुबह उठते ही आसमान की तरफ नज़र डालो तो लगेगा जैसे बादल अलविदा कहने से पहले आखिरी बार शहर को भिगो देना चाहते हों. ठंडी हवाएं, गरज-चमक और कहीं-कहीं ओले. ये सब बता रहे हैं कि मॉनसून विदाई की राह पर है, लेकिन जाते-जाते उत्तर भारत को अपना असली रंग दिखा रहा है. ऐसा एक दिन का नहीं बल्कि रोज का हाल बन रहा है. समझ नहीं आता कि आज मौसम खुला रहेगा या बारिश पड़ेगी. अब भारतीय मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर 2025 के लिए मौसम का यलो अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.

दिल्ली-एनसीआर में होगी विदाई की बरसात?

मौसम विभाग के मुताबिक, 6 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में सुबह बादलों और हल्की धुंध से दिन की शुरुआत होगी. दोपहर तक गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसून की जोड़ी के चलते तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चलेंगी. कहीं-कहीं ओले गिरने का खतरा भी है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर सोमवार को बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार हैं. जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में भी भारी बारिश और तूफानी हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान पहाड़ी इलाकों में तापमान 15-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

इन राज्यों में मॉनसून की आखिरी बौछारें

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में 6 अक्टूबर को मॉनसून की आखिरी बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दौरान छिटपुट बारिश होगी. मॉनसून विदाई से पहले इन इलाकों में उमस और नमी बनी रहेगी. इन राज्यों में आर्द्रता 70-80 प्रतिशत और तापमान 25-33 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है.

आकाश में दिखेंगे बादल लेकिन...

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है. तापमान 28-35° C तक जा सकता है.

दक्षिण भारत में गर्मी का दबदबा

तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अब मॉनसून लगभग खत्म हो चुका है. यहां ज्यादातर जगहों पर शुष्क और गर्म मौसम रहेगा, कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. वहां पर तापमान 30-36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में आंशिक बादल और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर, 6 अक्टूबर का मौसम बता रहा है कि मॉनसून जाते-जाते उत्तर भारत में जमकर रंग दिखाएगा, जबकि बाकी हिस्सों में अब गर्मी और उमस धीरे-धीरे लौटने लगी है.