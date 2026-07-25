/मॉनसून का महाअलर्ट! गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा में होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी

IMD Monsoon rain imd alert 26 July: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में 26 जुलाई को देश के मौसम का हाल बताया है. ताजा वेदर अलर्ट के मुताबिक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए मौसम विज्ञानियों से कड़ी चेतावनी जारी की है.
आईएमडी ने महाराष्ट्र और ओडिशा में 26 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़, गुजरात तथा कोंकण और गोवा क्षेत्र में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है.
आईएमडी की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब गुजरात के पाटन जिले के सांतलपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 390 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहां सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबकर खराब हो गईं. गुजरात इस हफ्ते देश में सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में शुमार रहा. वहां राधनपुर और डीओदार में भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई.
इन राज्यों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम मेघालय, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है.
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं, गरज चमक और आंधी की भी आशंका जताई गई है.
मौसम विभाग के मुताबिक, इस बारिश की मुख्य वजह देश में सक्रिय कई मौसम प्रणालियां हैं. दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तट पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है. IMD का अनुमान है कि यह सिस्टम अगले दो से तीन दिनों में और मजबूत होगा.
इन दोनों सिस्टमों को जोड़ने वाली मानसूनी द्रोणिका (मॉनसून ट्रफ) मध्य भारत से होकर गुजर रही है. इसके साथ ही उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी बारिश को बढ़ावा दे रहा है, जिससे देश के बड़े हिस्से में व्यापक वर्षा हो रही है.
आपको बताते चलें इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून 9 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच गया था, लेकिन पूरे देश में बारिश होने का पैटर्न अब तक असामान्य रहा है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का खतरा भी जताया है. लगातार भीगी हुई जमीन के कारण भारी बारिश होने पर निचले इलाकों में जलभराव और तेज बहाव की स्थिति बन सकती है.