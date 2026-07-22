/आफत बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, जम्मू में वाहन पर पत्थर गिरने से 2 की मौत, खतरे से ऊपर बह रही चिनाब नदी; सलाल डैम के सभी गेट खोले गए

Monsoon Updates: देश के अधिकांश राज्यों में मानसूनी बारिश जारी है. आसमान से बादल इस कदर बरस रहे हैं, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है. पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर जारी है. जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. वहीं, कुछ जगहों पर भूस्खलन भी हुआ, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ है.
दरअसल, मौसम की मार न केवल पहाड़ी इलाकों पर बल्कि देश के कई मैदानी हिस्सों में भी देखने को मिल रही है. पूर्वोत्तर राज्य असम में भी लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं. प्रभावितों मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है. जहां एक ओर कुछ जगहों पर भारी बारिश रुक नहीं रही है, तो दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में लोग बारिश के इंतजार में बैठे हैं.
उधर, बुधवार को रामबन जिले के रामसू के पास जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक पैसेंजर टैम्पो पर पत्थर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, लगातार बारिश के कारण टैम्पो पर पत्थर गिरा, जिससे वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना में जिन लोगों की जान गई है, उनकी पहचान की जा रही है.
जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के कारण रियासी जिले में स्थित सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए. गत मंगलवार (21 जुलाई) को प्रशासन ने लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम खोलने का फैसला लिया. प्रशासन का कहना है कि डैम के सारे गेट इसलिए खोले गए, जिससे अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके. वर्तमान में चिनाब नदी खतरे के स्तर से काफी उपर बह रही है.
लगातार बारिश के कारण प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए सतर्क रहने को कहा है. विशेषकर उन लोगों से अपील की गई है, जिनके घर नदी के किनारे हैं. मौसम विभाग ने कहा कि नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है. मौसम विभाग ने लोगों से घर में रहने की अपील की है और कहा कि अधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें.
वहीं, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से भी पड़ाड़ दरकने की खबर सामने आई है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते धारचूला-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी दरक कई, जिससे लोग हैरान रह गए. पहाड़ी के दरकने के बाद रास्ते को तुरंत बंद करना पड़ा.
पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियां दर रही हैं, जिससे सीमांत क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. इसके अलावा मानसरोवर यात्रा भी प्रभावित हुई है.
पूर्वोत्तर के राज्य असम में पिछले कुछ दिनों बारिश का सिलसिला जारी है, जिस कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ आ गई है. असम के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. मानूसनी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा है, जिस कारण ऊपरी असम के कई गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं. घरों और फसलों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है. बाढ़ प्रभावितों की मदद की मदद के लिए भारतीय सेना मसीहा बनकर आई है और तुरंत राहत पहुंचाते हुए कीब 571 लोगों को सुरक्षित बचाया है.
गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में जहां भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश का इंतजार है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बुधवार देर रात तक मौसम करवट ले सकता है और मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है. उधर, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.