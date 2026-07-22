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आफत बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, जम्मू में वाहन पर पत्थर गिरने से 2 की मौत, खतरे से ऊपर बह रही चिनाब नदी; सलाल डैम के सभी गेट खोले गए

मानसूनी बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है. जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश के कारण पहाड़ दरक रहे हैं. जम्मू के कुछ जिलों में भूस्खलन के कारण भारी नुकसान हुआ. इसके अलावा भारी बारिश के कारण असम के 11 राज्यों में बाढ़ आ गी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:11 PM IST
आफत बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, जम्मू में वाहन पर पत्थर गिरने से 2 की मौत, खतरे से ऊपर बह रही चिनाब नदी; सलाल डैम के सभी गेट खोले गए

About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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