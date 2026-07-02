/40% बारिश की कमी के बीच अच्छी खबर, मानसून की रफ्तार बढ़ी; अगले 72 घंटे में उत्तर भारत बारिश से होगा सराबोर

देश के कई हिस्सों में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज होने के कारण खेती और जल संसाधनों को लेकर चिंता बढ़ रही थी. हालांकि अब मौसम के मोर्चे से राहत देने वाली खबर सामने आई है. मौसम की ताजा परिस्थितियां संकेत दे रही हैं कि मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और आने वाले 72 घंटों के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है.
अब तक देश में सामान्य से करीब 40 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है. इसकी वजह से किसानों के साथ-साथ आम लोगों की भी नजरें मानसून पर टिकी हुई थीं. लेकिन मौसम प्रणालियों में आए बदलाव के बाद बारिश की गतिविधियां तेज होने लगी हैं, जिससे आने वाले दिनों में वर्षा का दायरा और बढ़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले तीन दिनों के दौरान हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है और उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलने के आसार हैं.
अगर अनुमान के अनुरूप बारिश होती है तो खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलेगी. जिन क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, वहां भी कृषि गतिविधियों को सहारा मिल सकता है. साथ ही जलाशयों और भूजल स्तर पर भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है. हालांकि मौसम विभाग ने यह भी सलाह दी है कि जिन इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, वहां रहने वाले लोग स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर बनाए रखें. तेज बारिश के दौरान जलभराव, यातायात में बाधा और निचले इलाकों में परेशानी जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं.
फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि कमजोर पड़ता दिख रहा मानसून अब दोबारा सक्रिय हो गया है. यदि अगले 72 घंटे के दौरान अनुमान के मुताबिक अच्छी बारिश होती है तो इससे बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी होने के साथ कृषि और जल संसाधनों को भी राहत मिल सकती है.
देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत इस बार उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही. जून का महीना समाप्त होने तक बारिश सामान्य से काफी कम दर्ज की गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई हैं. खासकर उन इलाकों में, जहां खेती मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है, वहां हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के मुताबिक, 29 जून तक पूरे देश में सामान्य से लगभग 42 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई. हालांकि महीने के अंतिम दिनों में कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज हुईं और स्थिति में आंशिक सुधार देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद जून के अंत तक कुल वर्षा में करीब 39 से 40 प्रतिशत की कमी रहने का अनुमान है.
बारिश में आई यह कमी खरीफ सीजन की फसलों के लिए चिंता का विषय बन गई है. धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दालों जैसी प्रमुख फसलों की बुआई काफी हद तक समय पर होने वाली मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है. पर्याप्त वर्षा नहीं होने की स्थिति में बुआई प्रभावित हो सकती है, जिससे आगे चलकर कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है. यदि आने वाले हफ्तों में मानसून सामान्य गति नहीं पकड़ता, तो वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में किसानों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, मौसम विभाग लगातार मानसून की प्रगति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर नए पूर्वानुमान जारी कर रहा है.