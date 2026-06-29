/भीषण उमस के बाद खुशखबरी! दस्तक देने वाला है मानसून, IMD ने बताया, कब से शुरू हो जाएगा बारिशों का दौर?

IMD monsoon update: पिछले 4 दिनों से उमस भरी तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं. पंखे तो छोड़िए, कूलर के सामने बैठने पर भी लोगों के पसीने नहीं सूख रहे हैं. सुबह होते ही धूप ऐसे सताने लगती है, जैसे दोपहर हो गई हो. तेज गर्मी की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो रहा है. अब सबकी उम्मीद मानसून से लगी हैं कि बादल छाएं और झमाझम बारिश हो. जिससे गर्मी से राहत मिले.