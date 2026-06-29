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भीषण उमस के बाद खुशखबरी! दस्तक देने वाला है मानसून, IMD ने बताया, कब से शुरू हो जाएगा बारिशों का दौर?

IMD weather update: भीषण उमस के बाद अब खुशखबरी का मौका आ गया है. मानसून अब दस्तक देने वाला है. IMD ने अलर्ट जारी कर लोगों को मानसून बारिश शुरू होने की तारीख बता दी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 29, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:02 AM IST
भीषण उमस के बाद खुशखबरी! दस्तक देने वाला है मानसून, IMD ने बताया, कब से शुरू हो जाएगा बारिशों का दौर?
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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