/भीषण उमस के बाद खुशखबरी! दस्तक देने वाला है मानसून, IMD ने बताया, कब से शुरू हो जाएगा बारिशों का दौर?

IMD monsoon update: पिछले 4 दिनों से उमस भरी तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं. पंखे तो छोड़िए, कूलर के सामने बैठने पर भी लोगों के पसीने नहीं सूख रहे हैं. सुबह होते ही धूप ऐसे सताने लगती है, जैसे दोपहर हो गई हो. तेज गर्मी की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो रहा है. अब सबकी उम्मीद मानसून से लगी हैं कि बादल छाएं और झमाझम बारिश हो. जिससे गर्मी से राहत मिले.
हालांकि IMD का कहना है कि उत्तर भारत में अभी पूर्ण मानसून नहीं पहुंचा है. इसके बावजूद पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी प्रणालियों की वजह से दिल्ली-NCR सहित उत्तर-पश्चिम भारत में छिटपुट बारिश और गरज-चमक का दौर जारी है. मौसम विभाग ने 29 जून के मौसम का ताजा अपडेट भी जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज यानी 29 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिन में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं. अगर तापमान की बात करें तो वह आज अधिकतम 37-39°C और न्यूनतम 29-31°C के बीच रह सकता है. मौसम में इस उलटफेर को देखते हुए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्री-मानसून गतिविधियां गर्मी से कुछ राहत तो देंगी, लेकिन उमस भरी गर्मी बनी रहेगी. दिल्ली के अलावा एनसीआर में आने वाले नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी आज इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा.
उधर मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है. अगले 3-4 दिनों में उसके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है. संभावना है कि 2 से 8 जुलाई के बीच मानसून की बारिश का दौर शुरू हो सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अल-नीनो प्रभाव की वजह से इस बार जून में सामान्य से कम बारिश हुई है. हालांकि, जुलाई-अगस्त और सितंबर में इसमें सुधार की उम्मीद है. प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने भी 29-30 जून को दिल्ली-NCR में छिटपुट बारिश की भविष्यवाणी की है.