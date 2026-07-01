/उत्तर से दक्षिण तक मानसूनी आफत: डोडा में बादल फटने से तबाही, झमाझम बारिश से मुंबई कराही

देश में मानसून की चाल अभी भी असमान बनी हुई है. कई हिस्सों में मानसून के देर से पहुंचने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश नहीं होने से तापमान ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं. दूसरी ओर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौसम ने अचानक करवट ली. शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कुछ इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की खबरें भी सामने आईं.
उधर, जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारी बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है. प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है. मौसम की यह तस्वीर साफ बताती है कि इस बार मानसून पूरे देश में समान गति से आगे नहीं बढ़ रहा है. जहां कुछ राज्यों में अब भी बारिश का इंतजार बना हुआ है, वहीं कई क्षेत्रों में भारी वर्षा सामान्य जनजीवन पर असर डाल रही है. मौसम विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और लोगों से स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की जा रही है.
#WATCH | Jammu and Kashmir: Heavy rainfall caused widespread damage in Bhalessa, with a cloudburst reported in the Khaljugaser area, damaging crops, orchards, and property. Several roads were blocked, leaving the Bhatyas area cut off for hours. pic.twitter.com/UBQCzza4fN
ANI (@ANI) July 1, 2026
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना ने कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए हैं. अचानक आई बाढ़ से खेतों में खड़ी फसलें, फलदार बाग-बगीचे और लोगों की निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है. प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और नुकसान के आकलन का काम शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार, डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र के खलजुगासर इलाके में बादल फटने के बाद तेज बहाव वाला पानी आबादी और कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ गया. देखते ही देखते कई खेत पानी और मलबे की चपेट में आ गए, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई बाग-बगीचे भी पूरी तरह प्रभावित हुए हैं.
#WATCH | Maharashtra: Heavy rain causes severe waterlogging at the Bandra Kurla Complex (BKC) in Mumbai pic.twitter.com/0Bttk6H4fu
— ANI (@ANI) June 30, 2026
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों मानसून की तेज बारिश से जूझ रही है. सड़कों पर जलभराव, धीमी पड़ती यातायात व्यवस्था और जगह-जगह पेड़ गिरने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने के कारण वाहन रेंगते नजर आए. दफ्तर जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, जबकि कई जगहों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुईं. सबसे दुखद घटना चेंबूर इलाके से सामने आई, जहां एक स्कूल बस पर अचानक पेड़ गिर गया. इस हादसे में 11 वर्षीय एक छात्र की मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई अन्य बच्चे घायल हो गए. घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू किया गया.