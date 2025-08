संसद की हालत ऐसी हो गई है कि वहां बैठना मुश्किल... कंगना रनौत ने क्यों कही ऐसी बात

Kangana Ranaut in Parliament: संसद के मानसून सत्र 2025 की कार्यवाही का आज 10वां दिन है और आज भी सदन में लगातार हंगामा हो रहा है. इससे पहले गुरुवार को भी विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा किया था और इस वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी थी. अब संसद की कार्यवाही पर बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि संसद की हालत ऐसी हो गई है कि वहां बैठना मुश्किल है. लेकिन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना रनौत ने ऐसी बात कह दी.

कंगना ने क्यों कहा- संसद में बैठना मुश्किल हो गया

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है. अगर कोई देश के खिलाफ कुछ कहता है तो कांग्रेस सबसे पहले उसका समर्थन करती है. संसद की हालत ऐसी हो गई है कि वहां बैठना मुश्किल है, उनकी (विपक्ष की) नारेबाजी लगातार चल रही है.'

#WATCH | Delhi: BJP MP Kangana Ranaut says, "...Attempts are being made to indulge in hooliganism. If someone says anything against the country, Congress is the first to support it...The condition of Parliament has become such that it is difficult to sit there, with their… pic.twitter.com/PHcEfWSua2

— ANI (@ANI) August 1, 2025