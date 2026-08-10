/Parliament Monsoon Session: केरल का नाम बदलेगा, ट्रिब्यूनल सुधरेंगे! संसद में आज पेश होंगे ये 4 बड़े बिल, जानिए पूरी कहानी

Parliament Monsoon Session Today Update: 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र का एक बड़ा हिस्सा भारी हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ चुका है. सरकार को उम्मीद है कि सत्र के आखिरी हफ्ते में विपक्ष कामकाज को बाधित नहीं करेगा. लोकसभा सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक सदन में सोमवार को चार अहम बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे.
लोकसभा के चार बिलों में से दो बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एक बिल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एक बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे.
इन महत्वपूर्ण बिलों में केरल का नाम केरलम बदलने वाला बिल पेश होगा. इसके साथ ही ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल भी सदन के पटल पर पेश किया जाएगा. माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल होगा पेश और नेशनल को ऑपरेटिव कॉरपोरेशन एक्ट (एनसीडीसी) में संशोधन का प्रस्ताव पेश होगा. आइए आपको बताते हैं, इन सभी बिलों के बारे में.
केरल का नाम केरलम बदलने वाला बिल: गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में केरल (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2026 पेश करेंगे. मोदी कैबिनेट भी इसी साल 24 फरवरी को संबंधित बदलाव को मंजूरी दे चुकी है. यानी विधेयक के जरिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर राज्य का आधिकारिक नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. यानी नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए जरूरी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाएंगे.
पीआईबी से मिली जानकारी के मुताबिक देश के संविधान के संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है. अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है. अनुच्छेद 3 में आगे प्रावधान है कि इस उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. ऐसे में गृह मंत्रालय में केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के विषय पर विचार किया उनकी मंजूरी के बाद, केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष मसौदा ज्ञापन को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि मामलों और विधायी विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया. विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि और विधायी विभाग ने केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की तब जाकर आज ये दिन आया है.
सहकारी संस्थाओं को मिलेगी मजबूती: दूसरा बिल यानी राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (NCDC) विधेयक, 2026 को भी केंद्रीय मंत्री शाह सदन के पटल पर रखेंगे. नए प्रस्तावित विधेयक का मकसद सहकारिता क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वित्तीय मदद का दायरा बढ़ाना है. इसके जरिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों समेत दूसरी सहकारी संस्थाओं तक सीधे लोन और फंडिंग पहुंचाना आसान होगा. माना जा रहा है कि देश के ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली सहकारी संस्थाओं की आर्थिक क्षमता नए बिल के प्रावधानों से मजबूत होगी.
ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026 पेश करेंगे. इस विधेयक का मकसद विभिन्न ट्रिब्यूनलों की कार्यप्रणाली को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है. सरकार का मानना है कि इस बिल के पास होने के बाद देश के सभी ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. इससे ट्रिब्यूनल का कामकाज भी प्रभावी होगा यानी कामकाज में पारदर्शिता और एकरूपता लाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है.
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026: खनन मंत्री जी किशन रेड्डी खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेंगे. सरकार द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.
राज्यसभा में क्या होगा: वहीं राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स बिल पर चर्चा होगी. लोकसभा में हंगामे के चलते कामकाज ज्यादा प्रभावित हुआ, वहीं राज्यसभा में ज्यादा देर सदन चला.
बीते कुछ दिनों से जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, संसद के मानसून सत्र में सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा होने की उम्मीद है. सदन में कामकाज के चार दिन बचे हैं. लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार है. कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा है.