/राहुल-पैलेट गन की फायरिंग का आदेश गृह मंत्रालय ने दिया, रिजिजू- आप ऑर्डर की कॉपी दिखाइए

राहुल ने बताया कि, 'मैंने एक लड़की से पूछा कि तुमने कहा था कि तुम छात्रा हो, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि तुम कॉलेज में पढ़ती हो? क्या इसका मतलब है कि तुम स्कूल में पढ़ती हो? क्या इसका मतलब है कि तुम किताब पढ़ती हो? क्या है इसका मतलब? उसने मुझे सबसे खूबसूरत जवाब दिया कि छात्र वह है, जिसका दिमाग खुला होता है और दिल खुला होता है. छात्र वह होता है, जो शुरुआत से ही यह मान लेता है कि उसे सबकुछ नहीं पता. छात्र स्वीकार करता है कि उसे जो भी पता है, उसे आगे जानकर और बड़ी जानकारी मिलेगी. छात्र समझता है कि ब्रह्मांड बदलता है और छात्र समझता है कि ज्ञान भी बदलता है. उसने मुझे कहा कि छात्र का सबसे अहम मूल्य विनम्रता होती है. मैंने पूछा कि क्यों? उसने कहा कि छात्र को पता होता है कि उसे सच नहीं पता. छात्र सभी लोगों के सच का सम्मान करता है.'