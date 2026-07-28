'लग रहा राहुल गांधी की स्पीच चुरा ली...', जब लोकसभा में किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज; संसद में हुआ हंगामा

Monsoon Session: मंगलवार (28 जुलाई) को लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा जारी है. चर्चा के दौरान बीच-बीच में सदन में भारी हंगामा देखने को मिला. देर रात तक चर्चा के चलने की संभावना है. इस विधेयक पर हो रही चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भाषण दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
हालांकि, अपने संबोधन में उन्होंने नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया. वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में उठकर प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लग रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की स्पीच चोरी कर ली है.
एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और पूछा कि जिस बिल पर चर्चा हो रही है, उसे साल 2024 में पास करा लिया गया है. अब इसमें संशोधन कर सिर्फ सजा बढ़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जब से यह बिल पास हुआ है, एक भी अपराधी को सजा नहीं मिली है.
इसके बाद प्रियंका गांधी ने कथित वोट चोरी और अयोध्या के राम मंदिर में हुए चंदा चोरी का मामला भी उठा दिया. इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनपर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी का स्पीच चुरा लिया है क्या?
लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार में हमने बड़ी-बड़ी चोरियां देखी हैं. चुनावों में चोरी, राम मंदिर में चोरी, किसानों की जमीनों की चोरी. इसके बाद सबसे बड़ी चोरी देश के नौजवानों के भविष्य की हुई है.
प्रियंका गांधी ने दावा किया कि देश का युवा निराश हो चुका है और उसकी उम्मीद टूट गई, तो भारत की सबसे बड़ी हार होनी तय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जान दे देंगे, लेकिन देश की हार नहीं होने देंगे.
जैसे ही प्रियंका गांधी ने अपना भाषण खत्म किया, ठीक उसके बाद ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए और हंसते हुए कहा कि मुझे लग रहा है, प्रियंका गांधी जी ने राहुल गांधी जी की स्पीच चुरा ली है. जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा सत्ता पक्ष के सांसद जोर से ठहाके लगाने लगे.