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'लग रहा राहुल गांधी की स्पीच चुरा ली...', जब लोकसभा में किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज; संसद में हुआ हंगामा

लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा जारी है. चर्चा के बीच प्रियंका गांधी ने अपना भाषण दिया और सरकार से कई सवाल पूछे. जैसे ही उनका भाषण समाप्त हुआ, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनपर तंज कसा, जिसके बाद सत्ता पक्ष के सासंदों को हंसी आ गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 28, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:33 PM IST
'लग रहा राहुल गांधी की स्पीच चुरा ली...', जब लोकसभा में किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज; संसद में हुआ हंगामा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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