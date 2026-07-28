Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /देश के युवाओं आपने जो अभी किया, 100 परसेंट सही किया संसद में खड़े होकर BJP सांसद ने ये कैसे कह दिया?

'देश के युवाओं आपने जो अभी किया, 100 परसेंट सही किया' संसद में खड़े होकर BJP सांसद ने ये कैसे कह दिया?

संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी है. लोकसभा में मंगलवार को भारी हंगामा देखने को मिला. इस दौरान एंटी पेपर लीक बिल पर हो रही बहस के बीच बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर ही सवाल दाग दिए.

Written ByGaurav Prabhat PandeyEdited Byabhinav tripathi
Published: Jul 28, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:48 PM IST
'देश के युवाओं आपने जो अभी किया, 100 परसेंट सही किया' संसद में खड़े होकर BJP सांसद ने ये कैसे कह दिया?

About the Author

Gaurav Prabhat Pandey

Gaurav Prabhat Pandey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में बनेगा 1500 क्षमता वाला आधुनिक डॉग शेल्टर होम, उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन
Delhi news8 min ago
2
Software engineer salary10 min ago
3
cancer august horoscope 202611 min ago
4
priyanka gandhi14 min ago
5
kashipur news17 min ago