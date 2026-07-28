'देश के युवाओं आपने जो अभी किया, 100 परसेंट सही किया' संसद में खड़े होकर BJP सांसद ने ये कैसे कह दिया?

Monsoon Session 2026: जंतर प्रदर्शन पर हुए तूफानी प्रदर्शन के बाद अब निगाहें संसद पर है. इसी बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर मंगलवार को विस्तृत चर्चा शुरू हो गई है. पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में पेश किया. शुरुआत में इस बिल पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय तय किया गया था. मगर विपक्ष ने इसे बढ़ाने की मांग की.
इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार 10 घंटे तक चर्चा कराने के लिए तैयार है. इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की सहमति लेकर बताया कि 10 घंटे तक चर्चा होगी. इसी बीच पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों के जोरदार भाषण चर्चा में हैं. बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का भी भाषण चर्चा में आ गया है.
असल में एंटी पेपर लीक बिल पर हो रही बहस में तेजस्वी सूर्या ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर ही सवाल दाग दिए. उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ही वो सरकार है, जो इस व्यवस्था को सुधार रही है. उन्होंने अपनी स्पीच में जेन-जी की भाषा का भी यूज करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के लोग इस डिलूलू में नहीं रहे देश के युवा उनके साथ हैं.
देश के युवा आज भी पीएम मोदी के साथ हैं और मैं संसद के माध्यम से युवाओं को कह रहा हूं कि आप युवा लोगों ने जो किया है सौ परसेंट सही किया है. सरकार रिफॉर्म के लिए पूरी तरह से तैयार है.बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के भी भाषण पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका जी आपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर इतनी टिप्पणी की, ये किसकी विरासत है. हमारी शिक्षा प्रणाली का स्ट्रक्चर हो गया रट्टा मारकर परीक्षा पास करना.
उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार नई शिक्षा प्रणाली लाई, जो 34 साल से पेंडिंग था. अखिलेश जी से लेकर सभी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए. आपने एनईपी पढ़ा है क्या. पिछले दो महीने से हम युवाओं से बात कर रहे हैं. वर्षों की तैयारी का एक दिन में, तीन घंटे में पूरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है. छात्र चाहते हैं कि एक दिन, तीन घंटे की परीक्षा से फ्यूचर डिसाइड न हो. युवा ये नहीं कह रहे कि परीक्षा आसान कर दो, उनकी मांग है कि प्रश्नों में ओरिजिनैलिटी लाओ. तीसरी मांग उनकी है कि मल्टी डिसिप्लीनरी सिस्टम लागू हो. हम शिक्षा प्रणाली को बदल रहे हैं.
तेजस्वी सूर्या ने ये भी कहा कि युवा जानते हैं कि उनके लिए कोई काम कर रहा है, तो वह मोदी है. उन्होंने आईआईटी से लेकर मेडिकल सीट तक, कांग्रेस और मोदी सरकार में आए बदलावों की भी चर्चा की. उन्होंने ये भी गिना दिया कि 2014 से पहले कितने एम्स और कितनी मेडिकल की सीटें थीं और इस सरकार ने अब कितना बढ़ाया है.