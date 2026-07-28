'देश के युवाओं आपने जो अभी किया, 100 परसेंट सही किया' संसद में खड़े होकर BJP सांसद ने ये कैसे कह दिया?

उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार नई शिक्षा प्रणाली लाई, जो 34 साल से पेंडिंग था. अखिलेश जी से लेकर सभी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए. आपने एनईपी पढ़ा है क्या. पिछले दो महीने से हम युवाओं से बात कर रहे हैं. वर्षों की तैयारी का एक दिन में, तीन घंटे में पूरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है. छात्र चाहते हैं कि एक दिन, तीन घंटे की परीक्षा से फ्यूचर डिसाइड न हो. युवा ये नहीं कह रहे कि परीक्षा आसान कर दो, उनकी मांग है कि प्रश्नों में ओरिजिनैलिटी लाओ. तीसरी मांग उनकी है कि मल्टी डिसिप्लीनरी सिस्टम लागू हो. हम शिक्षा प्रणाली को बदल रहे हैं.