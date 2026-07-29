/MIA, FOMO जैसे स्लैंग से लेकर गालिब के शेर तक... जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर करारा पलटवार

इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पेपर लीक से जुड़े आरोपों पर भी जवाब दिया. कहा कि प्रियंका जी ने कई रोचक बातें कहीं. उन्होंने कहा कि कुल 152 पेपर लीक हुए, लेकिन ये आंकडें कहां से उन्हें मिले यह नहीं बताया गया. उससे भी खास बात है कि पेपर लीक से 750 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए, इसका मतलब है कि करीब 7.5 अरब ये पूरी दुनिया की आबादी. न मालूम यह आंकड़ा कहां से आया. जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2024 में कानून बनने के बाद करीब 52 एफआईआर हो चुकी है.