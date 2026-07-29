/MIA, FOMO जैसे स्लैंग से लेकर गालिब के शेर तक... जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर करारा पलटवार

Monsoon Session: भारी हंगामे और लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक को मंजूरी मिल गई. बुधवार (29 जुलाई) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बाद भारी हंगामा देखने को मिला. राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको रिकॉर्ड्स से हटाना पड़ा. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यावाही को कई बार स्थगित करना पड़ा.
जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया. अपने संबोधन के दौरान जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की हसरत है प्रधानमंत्री आवास में बैठने की, लेकिन जब वो पूरी नहीं हो पाई तो 21 जुलाई को वो बाहर आकर बैठ गए.
लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मैं 21 जुलाई की कहानी सुनाता हूं. उस दिन नेता प्रतिपक्ष पता नहीं क्या सोचकर और किस उम्मीद से 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए.
बाद में जब मंथन किया, तो मुझे संभावना लगी कि एक जमाने से इनको हसरत सता रही थी कि देश इन्हें प्रधानमंत्री चुने और 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठाए. उन्होंने कहा कि जब यह हसरत नहीं पूरी हुई, तो हताश होकर बाहर जाकर बैठ गए. जब बड़ी विनम्रता से समझाने की कोशिश की गई कि ये आपको शोभा नहीं देता तो ये कहते हैं कि मुझे उठा लिया जाए.
अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई का भी जवाब दिया. जितेंद्र सिंह ने गौरव गोगोई की ओर से छात्रों पर ज्यादती के लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्म ढाया गया. शायद उन्हें नहीं पता कि कांग्रेस शासन में सन 1969 से 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन का प्रदर्शन रहा तो उसमें 860 छात्र मारे गए.
इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पेपर लीक से जुड़े आरोपों पर भी जवाब दिया. कहा कि प्रियंका जी ने कई रोचक बातें कहीं. उन्होंने कहा कि कुल 152 पेपर लीक हुए, लेकिन ये आंकडें कहां से उन्हें मिले यह नहीं बताया गया. उससे भी खास बात है कि पेपर लीक से 750 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए, इसका मतलब है कि करीब 7.5 अरब ये पूरी दुनिया की आबादी. न मालूम यह आंकड़ा कहां से आया. जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2024 में कानून बनने के बाद करीब 52 एफआईआर हो चुकी है.
अपने संबोधन के दौरान जितेंद्र सिंह ने देश में शिक्षा में हुए आंकड़ों भी सामने रखें. विपक्ष की ओर से स्कूल बंद के लगाए गए आरोपों पर भी जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया. आंकड़ों को सदन के सामने रखते हुए कहा कि वेणुगोपाल जी ने कहा कि स्कूल बंद कर दिए. शायद वह यह बताना भूल गए कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 30 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का काम किया. विश्वविद्यालयों की संख्या 762 से 1093 हो गई है. यही सरकार एनईपी लेकर आई.
अपने संबोधन के दौरान जितेंद्र सिंह ने गालिब का शेर बोलकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. जैसा की हमारे सदस्य कल कह रहे थे कि शुरू में उस आंदोलन में जुड़ने से परहेज करने लगे, लेकिन जब इनको लगा कि आंदोलन उठना लगा, तो Gen-Z के जुबान में इनका MIA हो गया. यानी मिसिंग इन एक्शन हो गया. राहुल गाधी ने पीएम आवास के पास दिए गए धरने पर निशाना साधते हुए, गालिब का शेर सुनाया. बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले.