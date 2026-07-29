Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /MIA, FOMO जैसे स्लैंग से लेकर गालिब के शेर तक... जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर करारा पलटवार

MIA, FOMO जैसे स्लैंग से लेकर गालिब के शेर तक... जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर करारा पलटवार

एंटी पेपर लीक विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया. हालांकि, सदन में राहुल गांधी के बयान पर भारी हंगामा भी देखने को मिला. इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:24 PM IST
MIA, FOMO जैसे स्लैंग से लेकर गालिब के शेर तक... जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर करारा पलटवार

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पति राम कपूर की हरकतों पर गौतमी कपूर हुईं शर्मिंदा, 'लॉकअप 2' में मांगी माफी
Lock Upp 28 min ago
2
Shubman Gill11 min ago
3
Chandrayaan 513 min ago
4
8th pay commission16 min ago
5
Samay Raina29 min ago