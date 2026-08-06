/ये फोटो बहुत कुछ कहती है... संसद के बाहर बारिश में भीगते दिखे राहुल-प्रियंका, लंबी चली गुफ्तगू

Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र तीसरे हफ्ते में भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है. विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है. इस बीच एक संसद परिसर से एक तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही है. ये तस्वीर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की है.
दरअसल, गुरुवार (06 अगस्त) को संसद परिसर में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बारिश में भीगते हुए बातें करते नजर आए. इस दौरान उनके बगल में सुरक्षाबल दिखे. हालांकि, तस्वीर में देखा जा सकता है भाई-बहन किसी विषय पर ध्यान से बातचीत कर रहे हैं. ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
संसद परिसर में सदन की कार्यवाही से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बातचीत करते हुए कैमरे में कैद हुए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाचार एजेंसी एएनआई ने ये तस्वीर साझा की, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. बता दें कि विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है.
विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्रीय गृहमंत्री को सदन में आकर इन विषयों पर देश को संबोधित करना चाहिए. गत 20 जुलाई से विपक्ष ने सरकार से यह मांग जारी रखी है और इसको लेकर संसद परिसर में कई बार राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध मार्च भी निकाला गया.
गौरतलब है कि गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. हालांकि, इस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से सदन चलने देने की अपील की.
राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कहां क्या बोलना है, ये मेरा अधिकार है. इसपर सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई. खरगे के इस बयान पर किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता (LoP) ने किसी नियम का हवाला नहीं दिया; वे चेयर को निर्देश नहीं दे सकते, सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, हुक्म नहीं चला सकते. आगे कहा कि कांग्रेस के नए सदस्य कुछ सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप उन्हें मौका नहीं दे रही है.