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ये फोटो बहुत कुछ कहती है... संसद के बाहर बारिश में भीगते दिखे राहुल-प्रियंका, लंबी चली गुफ्तगू

संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है. किसी भी दिन सदन में सुचारू रूप से चर्चा नहीं हो पा रही है. इस बीच संसद परिसर भारी बारिश के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बातचीत करते नजर आए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 06, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:36 PM IST
ये फोटो बहुत कुछ कहती है... संसद के बाहर बारिश में भीगते दिखे राहुल-प्रियंका, लंबी चली गुफ्तगू
Image Credit: ANI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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