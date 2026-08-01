/पहले वाली गलती से मिली सीख या कोई और वजह… क्या इस सत्र में भी नहीं आएगा परिसीमन बिल; सरकार की चुप्पी ने कैसे बढ़ाया सस्पेंस?

Monsoon Session 2026: 20 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र आगामी 13 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. वर्तमान में जारी सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है. हंगामे के बीच ही सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल और वंदे मातरम् बिल को दोनों सदनों से पारित करा लिया. इस बीच बचे हुए दो सप्ताह के सत्र के दौरान 10 बैठकें होनी हैं.
ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या सरकार की ओर से एक बार फिर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल (131वां संविधान संशोधन विधेयक) को संसद की पटल पर रखा जाएगा या नहीं. हैरान करने वाली बात है कि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले जितने शोर से इस बिल को लेकर सुगबुगाहट थी, अब संसद के गलियारों में इसपर उतनी ही शांति है. सत्ता पक्ष इस मसले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है.
दरअसल, मानसून सत्र के शुरू होने से पहले विपक्षी खेमे में बड़े पैमाने में उथल-पुथल देखने को मिली, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगा कि सरकार मानसून सत्र के दौरान ही इस बिल को संसद में ला सकती हैं. चूंकि, इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी.
माना जा रहा है कि सरकार ने मानसून सत्र के दौरान न केवल परिसीमन बिल, बल्कि अन्य उन बिलों को भी टालने का फैसला लिया है, जिसपर उसके ही संभावित दलों को आपत्ती थी. इन बिलों में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जेल जाने पर पीएम, सीएम या मंत्री की कुर्सी जाने वाला संविधान संशोधन विधेयक और एक देश एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन जैसे विधेयक शामिल हैं.
हाल ही में दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसका असर भी हुआ. धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा. ऐसे में माना जा रहा है कि इससे सरकार की कई रणनीतियां भी गड़बड़ हुईं हैं.
ऐसा इसलिए क्योंकि, जिन दलों से सरकार को बिल पर समर्थन की उम्मीद थी, वह दल भी इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ खड़े नजर आए. इनमें डीएमके, एनसीपी (SP) समेत कई पार्टियां शामिल हैं. इन दलों को मिलाकर कुल 30 सांसद हैं, जिनकी मदद से सरकार को दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा मिल सकता था.
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस समय सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. विपक्षी दल फिलहाल छात्र प्रदर्शन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जंतर-मंतर में छात्रों पर पुलिस की ज्यादती गृहमंत्री के आदेश के बाद हुई.
इस सत्र में परिसीमन बिल पर चर्चा कराने से सरकार इसलिए भी बच रही है क्योंकि वह फिर से पुरानी गलती को दोहराने के मूड में नहीं है. सरकारी सूत्रों का इशारा है कि जब संसद में सरकार यह आश्वसत कर लेगी कि उसके पास दो-तिहाई बहुमत है वह बिल लेकर आएगी.
अप्रैल में सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण एवं परिसीमन बिल को सदन में रखा था. दो-तिहाई बहुमत न होने के कारण बिल लोकसभा से पारित नहीं हो सका था. हालांकि, बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, जिसका फायदा असम और बंगाल में मिला.
इधर, कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि परिसीमन बिल लाकर सरकार साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी है. कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी परिसीमन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर अपने आधार क्षेत्रों को मजबूत कर सकती है. इसे गेरीमैंडिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को इस प्रकार से तय करना कि उसका लाभ सत्तारुढ़ दल को मिले.
परिसीमन बिल पर सरकार की चुप्पी ने सियासी सस्पेंस को बढ़ा दिया है. हाल में ही पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की करीब 15 मिनट मुलाकात हुई. सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि परिसीमन बिल पर किसी प्रकार की बात तो नहीं बनी, लेकिन अगले कुछ दिनों में सदन में क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा. सरकार पहले सदन की कार्यवाही और दो-तिहाई बहुमत से जुड़ी बातों को लेकर आश्वसत होने के बाद ही बिल लाने पर या टालने पर विचार करेगी.
हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर परिसीमन के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करना है, तो इसके लिए वक्त काफी कम बचा है. वैधानिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए समय बहुत कम है, ऐसे में सरकार को इस बिल को जल्द से जल्द लागू कराना होगा.