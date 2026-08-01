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पहले वाली गलती से मिली सीख या कोई और वजह… क्या इस सत्र में भी नहीं आएगा परिसीमन बिल; सरकार की चुप्पी ने कैसे बढ़ाया सस्पेंस?

मानसून सत्र के समाप्त होने में केवल दो हफ्ते का समय बचा है. बावजूद इसके परिसीमन बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है. सूत्रों का कहना है कि सरकार जब दो-तिहाई बहुमत को लेकर आश्वास्त हो जाएगी, उसके बाद ही इस बिल को लाने पर विचार किया जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 01, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:31 AM IST
पहले वाली गलती से मिली सीख या कोई और वजह… क्या इस सत्र में भी नहीं आएगा परिसीमन बिल; सरकार की चुप्पी ने कैसे बढ़ाया सस्पेंस?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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