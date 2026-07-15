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शरद पवार के सांसद आए सरकार के साथ, तो क्या होगा संसद का नंबर गेम? परिसीमन बिल का रास्ता हो गया साफ!

एनसीपी(शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले के बयान के बाद महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है. माना जा रहा है कि संसद में परिसीमन बिल पर शरद पवार की एनसीपी भी सरकार के पक्ष में आ सकती है. अगर ऐसा होता है, तो परिसीमन बिल को पास कराने का रास्ता साफ हो जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 15, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:03 PM IST
शरद पवार के सांसद आए सरकार के साथ, तो क्या होगा संसद का नंबर गेम? परिसीमन बिल का रास्ता हो गया साफ!

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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