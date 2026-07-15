/शरद पवार के सांसद आए सरकार के साथ, तो क्या होगा संसद का नंबर गेम? परिसीमन बिल का रास्ता हो गया साफ!

Maharashtra Politics: 20 जुलाई से शुरू होने वाले वाले संसद के मानसून सत्र से पहले देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल दिखने लगी है. मानसून सत्र की शुरुआत से पहले परिसीमन बिल को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है. इसी बीच एनसीपी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले के बयान ने संसद के नंबर गेम को और दिलचस्प बना दिया है.
दरअसल, सुप्रिया सुले ने कहा कि सीटें बढ़ाने और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा पर चर्चा की शर्त के साथ एनसीपी शरदचंद्र पवार समर्थन पर विचार कर सकती है. उनके बयान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक नई चर्चा छेड़ दी है. इस बीच माना जा रहा है कि परिसीमन बिल को लेकर सरकार की नजर JMM, AAP और NC के सांसदों पर भी है.
बीती रात शरद पवार खेमे के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले, वहीं दूसरी ओर अजित पवार की अगुआई वाली एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मुख्यमंत्री से अलग बैठक की.
मंगलवार देर रात महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल हुई. देर रात तक चली कई बैठकों के बाद कायस लगाए जाने लगे कि शरद पवार (SP) अपनी पार्टी को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं.
अब इन बैठकों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. सूत्र बताते हैं कि एसनसी (SP) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सबसे पहले मुंबई स्थित शरद पवार के आवास 'सिल्वर ओक' जाकर उनसे मुलाकात की.
हालांकि, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. वहीं, इन बैठकों से इतर सुप्रिया सुले के एक बयान ने इस पूरे सियासी गणित में नया एंगल जोड़ दिया है.
बता दें कि एनसीपी शरदचंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए सरकार से दो मुद्दों पर स्पष्टता चाहती है.
इनमें पहला लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का सवाल और दूसरा 50 फीसदी आरक्षण की सीमा. अगर सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार होती है, तो एनसीपी शरदचंद्र पवार परिसीमन बिल के समर्थन पर विचार कर सकती है. इसका सीधा मतलब है कि परिसीमन बिल अभी आया भी नहीं, लेकिन समर्थन की शर्तें पहले ही सामने आ गईं.
Recent reports appearing in sections of the media regarding the stand of the Nationalist Congress Party Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) on the issue of delimitation are inaccurate and speculative. I wish to clarify that neither I nor the party has had any official discussion…
— Supriya Sule (@supriya_sule) July 15, 2026
बताया जा रहा है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार 130वें और 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने की कोशिश में है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है. इससे पहले कल दिल्ली में दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई.
एक अमित शाह के आवास पर देर रात एकनाथ शिंदे के साथ लंबी वार्ता हुई. जिसे महाराष्ट्र की राजनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. जबकि उससे पहले योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक भी चर्चा का विषय बनी रही.
बताया जा रहा है कि मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में पेश किए जा सकते हैं. इसी साल अप्रैल में एक विशेष सत्र बुला कर यह बिल पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष ने लामबंद होकर इसका विरोध किया और विधेयक गिर गया.
बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, तो वहीं विरोध में 230 वोट पड़े. सदन में उस वक्त 528 सांसद मौजूद थे, ऐसे में बिल को पारित कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी. इसका सीधा मतलब है कि बिल 54 वोटों से गिरा था.
पिछले कुछ समय में हुए कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद संसद में एनडीए के समीकरण काफी बेहतर हो गए हैं. ऐसे में अगर शरद पवार की पार्टी NCP (SP) अगर परिसीमन बिल पर सरकार के साथ आती है, तो बिल का पास कराने में असानी होने के आसार हैं. शरद पवार की पार्टी NCP (SP) के लोकसभा में 8 सांसद हैं.
वहीं, टीएमसी के 20 बागी सांसद, शिवसेना (UBT) के 6 बागी सांसदों को एक साथ आते हैं, तो सरकार का समर्थन 332 तक पहुंच सकता है. हालांकि, दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोट चाहिए. अभी भी सरकार के सामने 28 अतिरिक्त वोट जुटाने की चुनौती है.
ऐसे में सबकी निगाहें डीएमके के 22 सांसदों पर टिकी हैं. डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 8 सांसद हैं. कुल 30 सांसद हैं. अगर डीएमके सरकार के समर्थन में वोट करती है, तो सरकार का आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों से संपर्क साधने की कोशिश में है.