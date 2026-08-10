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दांव और पेच: विपक्ष क्‍यों कर रहा FCRA बिल का विरोध? सत्‍ता पक्ष इसी के जरिए खोज रहा 'नरम' रास्‍ता

FCRA बिल को लेकर संसद में गतिरोध जारी है. मार्च में लोकसभा में पेश हुए इस बिल पर अभी चर्चा नहीं शुरू हो पाई है. विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है. दूसरी ओर कई कारणों से सरकार भी इस बिल पर थोड़ी नरम नजर आ रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 10, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:49 AM IST
दांव और पेच: विपक्ष क्‍यों कर रहा FCRA बिल का विरोध? सत्‍ता पक्ष इसी के जरिए खोज रहा 'नरम' रास्‍ता

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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