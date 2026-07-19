/चिपचिपी गर्मी से कब मिलेगी राहत, इन राज्यों में होने जा रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने बताया देशभर का हाल

Monsoon returns: जुलाई के अधिकांश हिस्से में मानसून का हाल ऐसा रहा, मानो कोई मेहमान घर आया, लेकिन रुका नहीं बस सामान रखकर चुपचाप कहीं निकल गया. घने काले बादलों का घेरा छंटा तो मैदानी इलाकों में उमस वाली चिपचिपी गर्मी बढ़ गई. बारिश मानों सिमटकर हिमालय के तराई इलाकों तक सिमट गई. अब मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का सूखा करीब-करीब खत्म होने वाला है. दिल्ली से लेकर आस-पास के प्रदेशों में मानसून की झमाझम बारिश एक बार फिर से आपका स्वागत करने की तैयारी में है.
आईएमडी के अनुसार, मानसून की सक्रियता सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में बढ़ेगी. इसके बाद अगले सप्ताह की शुरुआत में यह पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत तक फैल जाएगी. ऐसा होते ही इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. यानी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. खासकर गंगा के मैदानी इलाकों और मध्य भारत के लोगों को, जो कई सप्ताह से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे हैं, इस महीने पहली बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
मानसून की वापसी के पीछे मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया निम्न दबाव का क्षेत्र है. ये निम्न दबाव वाला क्षेत्र वातावरण का वह हिस्सा होता है, जहां हवा ऊपर उठती है. ऊपर उठती हुई यह हवा समुद्र से नमी से भरी हवाओं को अपनी ओर खींचती है और उन्हें बारिश कराने वाले बादलों में बदल देती है.
जैसे जैसे यह सिस्टम पूर्वी तट से होते हुए मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे यह मानसूनी ट्रफ को भी उसकी सामान्य स्थिति में वापस ले आएगा.
मानसूनी ट्रफ उत्तरी भारत में फैली निम्न दबाव की लंबी पट्टी होती है, जिसे मानसून की रीढ़ माना जाता है. जहां यह ट्रफ मौजूद रहती है, वहीं बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं. बीते कुछ हफ्तों से यह ट्रफ हिमालय की तलहटी की ओर खिसक गई थी. यही वजह थी कि पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश होती रही, जबकि मैदानी क्षेत्र सूखे के सूखे रहे.
अब इस ट्रफ के दक्षिण की ओर लौटने के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से आने वाली नम हवाएं देश के भीतर तक पहुंचेंगी, जिससे बड़े क्षेत्र में बारिश का दायरा बढ़ेगा.
जुलाई में मानसून अचानक कमजोर क्यों पड़ गया? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया हो तो उसका जवाब भी आपको देते हैं. मौसम वैज्ञानिक इसे 'ब्रेक मानसून' की स्थिति कहते हैं. जिसमें मानसूनी ट्रफ उत्तर की ओर खिसक जाती है और मध्य भारत में बारिश लगभग थम जाती है.
दिल्ली में 20 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की उम्मीद है. आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं 21 जुलाई को दिल्ली में झमाझम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है
जुलाई में अब तक बंगाल की खाड़ी में बहुत कम निम्न दबाव वाले सिस्टम बने. वहीं, अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं भी कमजोर रहीं. इसके अलावा, देश के ऊपर नीचे की ओर उतरती शुष्क हवा ने बादलों के बनने की प्रक्रिया को भी रोक दिया.
इसी वजह से पूरे देश में अब तक सामान्य से 24 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. अब तक देश में 244.6 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य औसत 323.1 मिमी होना चाहिए था.
इसकी वजह यह है कि वातावरण में नमी बनी रही, लेकिन बादल नहीं थे. तेज धूप ने जमीन को लगातार गर्म किया, जबकि हवा में मौजूद अधिक नमी के कारण शरीर का पसीना ठीक से नहीं सूख पाया. इससे 'फील्स लाइक' तापमान कई शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया.
जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती, तो मिट्टी भी सूख जाती है। ऐसे में सूर्य की ऊर्जा पानी को वाष्पित करने के बजाय सीधे हवा को गर्म करने में लगती है, जिससे गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है।
इसका जवाब है- नहीं.
अगले हफ्ते से होने वाली बारिश से मैदानी इलाकों में तापमान जरूर कम होगा और किसानों को धान, सोयाबीन, कपास और दलहन जैसी फसलों की बुवाई में मदद मिलेगी. लेकिन पूरे मानसून सीजन में हुई बारिश की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले कई सप्ताह तक लगातार और व्यापक वर्षा की जरूरत होगी. अब इस मानसून की असली परीक्षा शुरू हो रही है और यह तय करेगा कि अगस्त का महीना इस मानसून सीजन की दिशा और सफलता को किस तरह तय करता है.