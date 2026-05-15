Weather Update: चिलचिलाती धूप से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख

Monsoon coming date 26 May: मई के महीने के 15वें दिन लू के थपेड़ों (heatwave) के बीच मौसम विभाग (IMD) ने मॉनसून (monsoon) का दिन गिन रहे यानी बेसब्री से इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों को खुशखबरी सुना दी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, इस साल मानसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है। यूं तो आमतौर पर मानसून हमेशा 1 जून को या उसके बाद ही आता है, लेकिन भीषण गर्मी के इस ताजा सीजन में मॉनसून के जल्दी आने की संभावना जताई गई है. हालांकि मौसम विभाग ने सेफ साइड लेते हुए यह भी कहा है कि मॉनसून आने की तारीख में 4 दिन आगे-पीछे होने की संभावना यानी मार्जिन हमेशा बना रहता है.

15 मई से 28 मई के बीच झूम के बरसेंगे बदरा

15 मई से 28 मई के बीच दक्षिण भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है. मानसून के आने के साथ ही लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिलने लगेगी. ऐसे में उत्तर भारत में गर्मी की मार से परेशान लोग 15 तारीख से 28 मई तक देश के पश्चिमी तटों में घूमकर आ सकते हैं.

अनलीनो का असर

मौसम विभाग ने ये भी बताया कि इस साल एल नीनो (El Nino) का असर भी देखने को मिल सकता है. इसकी वजह से भारत में गर्मी ज्यादा और बारिश सामान्य से कम हो सकती है. यानी अनुमान के मुताबिक 2026 में इस बार भारत में औसत से कम बारिश हो सकती है. हालांकि पूर्वोत्तर भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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प्री-मॉनसून गतिविधियों ने पकड़ा जोर

शुक्रवार के मौसम की बात करें तो 15 मई को देश के 21 से अधिक राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ने का पूर्वानुमान जारी किया गया था. दक्षिण और उत्तर-पूर्वी भारत के हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी. जो कई हिस्सों में सच साबित हुई. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) सक्रिय है. इसके चलते देश के एक बड़े हिस्से में प्री-मानसून गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है.

आज भट्टी की तरह तप रहा देश

आपको बताते चलें कि यूपी के कुछ हिस्सों और एमपी की बुंदेलखंड बेल्ट के अलावा मध्य भारत के कई शहरों का पारा आज दोपहर में 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. एमपी की बात करें, भोपाल के मौमस केंद्र ने अगले 4 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है. राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं ने वातावरण को भट्ठी की तरह गर्म कर दिया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. राजस्थान के कई इलाके भी आज खूब तपे.

ज़ी जानकारी

अब फटाफट ये भी जान लीजिए कि मौसम विभाग जब देश को रीजन में बांटता है तब किस क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं.