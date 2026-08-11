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मानसून हुआ 'सुपर एक्टिव'! अगले 4 दिनों में 17 राज्यों में भीषण बारिश-तूफान का अलर्ट, IMD बोला- पहाड़ी इलाकों से बचें लोग

IMD Rain Alert: मानसून एक बार फिर सुपर एक्टिव हो गया है. दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान और असम से लेकर मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड तक मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 17 राज्यों में बारिश की चेतावनी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 11, 2026, 05:49 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:51 AM IST
मानसून हुआ 'सुपर एक्टिव'! अगले 4 दिनों में 17 राज्यों में भीषण बारिश-तूफान का अलर्ट, IMD बोला- पहाड़ी इलाकों से बचें लोग

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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