मानसून हुआ 'सुपर एक्टिव'! अगले 4 दिनों में 17 राज्यों में भीषण बारिश-तूफान का अलर्ट, IMD बोला- पहाड़ी इलाकों से बचें लोग

IMD Monsoon Alert: भारत में मानसून एक बार फिर पूरी रंगत में आ गया है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक मानसून के 'सुपर एक्टिव' होने के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. तटीय इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. इसके चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं शहरी इलाकों में जलजमाव और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं. अब अगले 3 से 4 दिनों तक देश में मानसून का यह विकराल रूप बना रहेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 17 राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अंदेशा जताया है. इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज आंधी-तूफान को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है.