मानसून हुआ 'सुपर एक्टिव'! अगले 4 दिनों में 17 राज्यों में भीषण बारिश-तूफान का अलर्ट, IMD बोला- पहाड़ी इलाकों से बचें लोग

IMD Monsoon Alert: भारत में मानसून एक बार फिर पूरी रंगत में आ गया है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक मानसून के 'सुपर एक्टिव' होने के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. तटीय इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. इसके चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं शहरी इलाकों में जलजमाव और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं. अब अगले 3 से 4 दिनों तक देश में मानसून का यह विकराल रूप बना रहेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 17 राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अंदेशा जताया है. इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज आंधी-तूफान को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें रुक-रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. इसकी वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में रुक-रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने ट्रैफिक व्यवस्था की रफ्तार धीमी कर दी है. मौसम विभाग ने आज मंगलवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान जताया है. इसके देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भी आज गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है. वहीं बिहार के तराई वाले जिलों में कोसी और गंडक जैसी नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. दोनों राज्यों के कई जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी और अलर्ट जारी किया है.
पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में चक्रवात की स्थिति बनने की वजह से अगले 48 घंटों तक अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर सकता है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा.
पूर्वोत्तर के सातों राज्यों में मौसम सबसे अधिक विकराल रूप धारण किए हुए है. असम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. इसके कारण कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं.
मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के पहाड़ी इलाकों में भीषण बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गए हैं. हाईवे पर मलबा आने की वजह से कई जगह संपर्क मार्ग कट गए हैं.
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून के इस सुपर एक्टिव स्पेल ने खतरा ज्यादा बढ़ा दिया है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून में बादल फटने और मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है. चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मौसम की स्थिति देखकर ही आगे बढ़ने की सलाह दी गई है.
हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और मनाली में भूस्खलन और लैंडस्लाइड के कारण कई सड़कें बंद कर दी गई हैं. नदियों और बरसाती नालों के पास जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. बाहर से घूमने आए पर्यटकों को सतर्क रहने और नदियों पास न जाने की सलाह दी गई है.
IMD ने लगातार बारिश और आंधी-तूफान के इस दौर को देखते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के इस सुपर पीक सीजन में आकाशीय बिजली से अपना बचाव करें. जब तेज बारिश के दौरान बिजली कड़क रही तो खुले मैदानों, खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें. पहाड़ी और भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से परहेज करें. जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, वे सतर्क रहें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें. आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट रहने को भी कहा गया है.