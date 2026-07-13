/मानसून का यू-टर्न! हिमाचल और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, राजस्थान में धूलभरी आंधी का अलर्ट, जानिए देशभर के मौसम का हाल

देशभर में मानसून की रफ्तार एक जैसी नहीं है. कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. दूसरी ओर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं और आंधी चलने की चेतावनी दी गई है.
आईएमडी के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में चार से पांच दिन बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. इसके उलट उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले पांच से छह दिनों तक मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रहने का अनुमान है, जिससे कई जगह सामान्य से कम बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. राज्य में 126 सड़कें बंद हैं, जिनमें दो राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं. यमुनोत्री मार्ग पर भी आवाजाही प्रभावित हुई है. स्याना चट्टी के पास हुए भूस्खलन के कारण ऋषिकेश-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
राजस्थान के मौसम में भी अगले कुछ दिनों तक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. पूर्वी राजस्थान में अगले पांच से छह दिन तक अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि 13 से 15 जुलाई के बीच शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने और आंधी आने की चेतावनी जारी की गई है.
पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक 89 मिमी बारिश कोचबिहार जिले के पुंडिबारी में रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उप-हिमालयी क्षेत्रों के साथ-साथ बांकुरा, पूर्व और पश्चिम बर्दवान, नदिया तथा मुर्शिदाबाद जैसे दक्षिणी जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.
ओडिशा में अगले चार दिनों तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केवझर, मयूरभंज, कालाहांडी, कंधमाल और रायगड़ा समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून सीजन में राज्य में अब तक 348.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 8 प्रतिशत अधिक है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है. अगले सात दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. उत्तर प्रदेश में भी अगले तीन से चार दिनों तक व्यापक बारिश के आसार कम हैं. राजधानी लखनऊ में आंशिक बादल छाए रहने के बावजूद मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है. राज्य में इस बार मानसून सामान्य से कमजोर रहा है. 1 जून से 12 जुलाई के बीच 158.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य औसत 190.9 मिमी माना जाता है. यानी अब तक लगभग 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो रही है. पिछले 24 घंटों में मंडी जिले के जोगिंदरनगर में सबसे अधिक 60 मिमी वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा मनाली में 45 मिमी, सराहन में 38.5 मिमी, रोहड़ू में 25 मिमी और शिमला में 19 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.