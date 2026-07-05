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दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश, मुंबई में एक शख्स की मौत; IMD ने बताया कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है. जहां दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में बारिश से हालात खराब हैं, तो वहीं उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 05, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:33 PM IST
दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश, मुंबई में एक शख्स की मौत; IMD ने बताया कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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