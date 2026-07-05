/दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश, मुंबई में एक शख्स की मौत; IMD ने बताया कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर मानसून मेहरबान है. लगातार हो रही बारिश के कारण हालात खराब हैं और लोगों को काफी परेशनियों का सामना करना पड़ रहा है. भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली की किल्लत भी देखने को मिली. इस बीच कुर्ला में एक शख्स की मौत होने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है. आईएमडी ने इस दौरान बताया है कि आने वाले कुछ दिनों तक कुछ ऐसी ही बारिश राज्य के अलग-अलग शहरों में देखने को मिल सकती है. विभाग ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.